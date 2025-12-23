GOTY 2025: Gamereactors bestes Familienspiel

HQ

Auch wenn Videospiele oft einen schlechten Ruf für ihre Einbindung von Gewalt, Drogen und anderen NSFW-Inhalten haben, kann man sicher sein, dass es dennoch viele Entwickler und Publisher gibt, die auf jüngere Zielgruppen und Familien abzielen. 2025 war ein ziemlich starkes Jahr für familienfreundliche Titel, und wir haben hier unsere fünf Favoriten aufgelistet.

5. Snoopy & Der große Geheimnisclub

Es ist kurz, es ist einfach, aber trotzdem eine gute Portion Snoopy-zentrierten Spaß. Snoopy & The Great Mystery Club ist für junge Spieler konzipiert, damit sie sich sicher fühlen, Rätsel zu lösen. Mit Snoopy, Charlie Brown und vielen anderen bekannten Charakteren und Orten bietet es viele Minispiele mit einem Abenteuer, das nie alt wird. Er hat sicherlich das geringste Spiel von allen Beiträgen auf dieser Liste, aber er ist zu charmant, um ihn nicht zu würdigen.

4. Koira

Ein perfektes Abenteuer, um sich zurückzulehnen und zu entspannen. Koira ist vielleicht kein Spiel, bei dem man sich mit einem Familienmitglied auf der Couch zusammentun kann, aber sein einfaches Gameplay und die emotionale Erzählung können einen ziemlich schnell packen, selbst wenn man einfach nur zusieht, während jemand anderes spielt. Das Spiel mag für einige der jüngsten Familienmitglieder etwas unheimlich sein, aber das liegt nur an einigen düsteren Bildern an manchen Stellen (ich meine wirklich dunkel, nichts mit Gewalt zu tun). Trotzdem ist das Spiel eine der ruhigsten Erfahrungen, die ich hatte, und ein lebhaftes, schönes Abenteuer.

3. Pokémon Legenden: Z-A

Spoiler-Warnung für den Rest dieser Liste: Hier gibt es viele Nintendo-Spiele. Man könnte fast meinen, sie hätten dieses Jahr eine neue Konsole herausgebracht oder so. Wenn Sie Pokémon kennen, wissen Sie wahrscheinlich auch, dass dies einige der weltweit beliebtesten Spiele aller Altersgruppen sind. Das ändert sich bei Pokémon Legends: Z-A nicht, und unsere Abenteuer in Lumiose City werden jüngere Familienmitglieder und junge Herzlieben sicher beeindrucken.

2. Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza, das vom Studio von Super Mario Odyssey stammt, geht über das bloße Zuhause eines der besten Familienspiele des Jahres hinaus und ist für viele Fans und Kritiker eines der besten Spiele des Jahres. Donkey Kong Bananza lässt dich durch den Großteil der Spielwelt stürzen und mit einem Freund spielen, der die Kontrolle über die junge Pauline übernimmt, und bietet während seiner gesamten Spielzeit jede Menge Spaß. Mit Sammelobjekten zu finden und viel zu tun, sobald man die Geschichte durchgespielt hat, kann der Spaß auch nach dem Abspann weitergehen.

1. Mario Kart World

Es gibt nur wenige bessere Familienspiele als Mario Kart. Klar, du könntest dich auf der Couch wegen einer blauen Muschel streiten, aber ist das nicht genau das, worum es beim Spielen mit der Familie geht? Nintendos neuester Kart-Racer hatte dieses Jahr einige Herausforderer, nicht zuletzt vom Publisher selbst mit Kirby Air Riders, aber Mario Kart World behielt den Charme, der Fans jeden Alters immer wieder zu dieser traditionsreichen Serie zurückkehren lässt. Die Open-World-Mechaniken boten den Spielern noch mehr Fahrmöglichkeiten, und seit dem Start hat es bei den Spielern der Nintendo Switch 2 definitiv einen starken Eindruck hinterlassen, da fast jeder, der die Konsole besitzt, eine Kopie von Mario Kart World besitzt.