GOTY 2025: Gamereactors bestes Adventure-Spiel

Technisch gesehen sind alle Spiele Adventure-Spiele, da sie dich auf ein Abenteuer in eine andere Welt mitnehmen, die von den Entwicklern erschaffen wurde. Einige fassen jedoch den Geist des Abenteuers besser zusammen als andere. Sie nehmen dich an der Hand (oder auch nicht, im Fall eines Eintrags auf dieser Liste) und führen dich auf den weniger begangenen Weg zu einem Ort, von dem du nicht für möglich gehalten hast. Ob durch die Erzählung oder indem man sich wirklich wie ein Entdecker in einer unbekannten Region fühlt – diese Spiele geben einem das Gefühl, auf einem Abenteuer zu sein.

5. Skate-Geschichte

Kickflipping von unserer Liste ist ein Spiel, das erst vor Kurzem veröffentlicht wurde. Skate Story befindet sich seit Jahren in der Entwicklung und ist jetzt endlich in unseren Händen, und es enttäuscht dich nicht, indem es dich an einen unglaublich wilden Ort bringt. Manchmal ist es vielleicht etwas zu konzeptionell für sein eigenes Wohl, aber Skate Story schafft es, dich mit seiner Grafik, dem einfachen, aber effektiven Gameplay und der fesselnden Geschichte in ein atemberaubendes Abenteuer zu ziehen.

4. Atomfall

Rebellion, das Studio, das die meisten von uns für seine Sniper Elite-Spiele kennen, ging ein Risiko bei der Entwicklung von Atomfall ein. British Fallout, nannten die meisten von uns es. Die meisten von uns haben nicht erkannt, dass das Spiel stärker von den Sci-Fi-Abenteuergeschichten des 20. Jahrhunderts inspiriert war. Atomfall gab dir viel Freiheit bei der Handlung des Spiels, sodass du das Gefühl hatte, die Geschichte deines eigenen Romans zu entschlüsseln. Die Faszination war groß, das Setting makellos gestaltet, und auch wenn das Spiel nicht immer sein Potenzial ausschöpfte, habe ich dennoch viel Zuneigung zu Atomfall. Hoffen wir, dass wir in Zukunft mehr Spiele wie dieses sehen können, bei denen ein Cricket-Schläger dein bestes offensives Werkzeug ist.

Versand? Nummer 3? Bin ich verrückt geworden? Wahrscheinlich, ja. Dispatch ist ein phänomenales Spiel (siehst du, was ich da gemacht habe?), aber es lässt vieles von dem weg, was Telltale-ähnliche Spiele wie Abenteuer wirken ließ. Es ist einfach so verdammt gut, dass es diese Liste als echtes Highlight für das Choose-your-Own-Adventure-Genre schaffen muss. Wichtige Entscheidungen wirken wichtig, auch wenn sie nicht immer die Richtung der Hauptgeschichte verändern, und die Charakterarbeit ist durchgehend sehr fesselnd. Das Ausschalten mag für manche Glückssachen sein, aber ich fand es unglaublich fesselnd in seinem pseudo-glücksspielartigen Stil, der mir falsche Hoffnungen gab, dass meine Helden mit einer 9%igen Chance wirklich Erfolg haben könnten.

Die Hölle sind wir

Als wir Hell is Us zum ersten Mal ausprobiert haben, sagte uns das Team von Rogue Factor, dass sie planen, mit Hell is Us zu alten Adventure-Spielen zurückzukehren. Du musstest fast alles selbst herausfinden, dir Hinweise und Tipps von NPCs merken, alle Gegenstände, die du im Verlauf deines Abenteuers gesammelt hast, im Blick behalten und überlegen, wann sie nützlich sein könnten. Es ist ein bisschen wie Gehirntraining, aber Hell is Us hat sein Gameplay nie wie eine lästige Pflicht wirken lassen. Stattdessen konnte man in seinem eigenen Tempo erkunden, den Kampf zurückhalten, wenn man nur die Geschichte wollte, und Schritt für Schritt angehen. Ein altmodisches Abenteuer, das uns nicht nur zurück in die Point-and-Click-Zeit versetzte. Schade, dass es am selben Tag wie Silksong erschien.

Der Drifter

Apropos Point-and-Click: Wir könnten diese Liste nicht abschließen, ohne über eines unserer Lieblingsspiele des Jahres zu sprechen. The Drifter erreichte in unserer Netzwerkbewertung eine 10 Punkte und hat die Spieler seit seiner ersten Veröffentlichung im Juli sehr beeindruckt. Dieser temporeiche Thriller wirft dich mitten in eine Verschwörung, während du Sekunden vor deiner Ermordung aufwachst. Mit einer fesselnden Geschichte, lebendiger Pixelgrafik und einem Soundtrack, der einfach nur honig im Ohr ist, schafft es The Drifter, in diesem Jahr unseren Spitzenplatz in einer sehr wettbewerbsintensiven Kategorie zu erreichen.