GOTY 2025: Gamereactors bestes Actionspiel

Es ist die Zeit des Jahres, in der wir die Videospiele hervorheben können, die uns im Laufe des Kalenderjahres am meisten beeindruckt haben. Einige Organisationen und Preisverleihungsorganisationen haben bereits ihre eigenen offiziellen Shows veranstaltet, und nun ist es an der Zeit, unsere eigenen Top-Tipps für 2025 vorzustellen. Und wir fangen mit Actionspielen an.

Ja, wir zählen unsere fünf besten Actionspiele des Jahres 2025 herunter, wobei dies Titel sind, die am besten in das Genre und die Kategorie passen und die ebenfalls seit dem 1. Januar 2025 erschienen sind.

5. Sterbendes Licht: Das Biest

Für diesen Platz war es unentschieden, da wir Monster Hunter Wilds einbeziehen wollten, aber angesichts des enormen Verlusts, den das Spiel seit seinem beeindruckenden Launch erlebt hat, entschieden wir uns, dass es eine bessere Alternative gibt. Techland s Dying Light -Reihe sticht vielleicht nie als die Besten ihres Fachs hervor, aber sie sind fast immer nie schlecht. Diese Serie ist in höchster Ordnung konsistent, und das neueste Kapitel, Dying Light: The Beast, erweitert diesen Eindruck einfach. Dieses Spiel macht mühelos Spaß, ist gut zusammengestellt, hat eine interessante Handlung und das alles zu einem vernünftigen Preis, was es ohne Zweifel zu einem der besseren Action-Angebote des Jahres 2025 macht.

4. Grenzlande 4

Sehen Sie, technisch gesehen hat Borderlands 4 viele von uns enttäuscht, aber abgesehen von der schlechten Performance und Optimierung ist ein Spiel, das aus vielen Gründen tatsächlich heraussticht und beeindruckt. Nach einigen stetigeren Angeboten von Gearbox, darunter das eher mittelmäßige Borderlands 3, kam Borderlands 4 und bot ein weitläufiges und komplexes Actionerlebnis, das bis zum Rand mit allerlei Looter-Shooter-Erlebnissen gefüllt war. Mit mehreren und vielversprechenden Charakterarchetypen, dem es zu meistern gilt, großartigem und verfeinertem Humor, vielen Buildcrafting-Optionen und all dem in einer spaßigen Open-World, hat Gearbox genug richtig gemacht, damit Borderlands 4 beeindrucken konnte.

3. Verderben: Das finstere Zeitalter

Doom: The Dark Ages hat nicht die astronomischen Höhen erreicht wie Doom und Doom Eternal, aber es ist immer noch ein Doom Spiel und das bedeutet, dass es besser ist als vieles, was 2025 herausgebracht wurde. Als Prequel, aber mit unzähligen Upgrades und zusätzlichen Werkzeugen, die es wie das nächste Kapitel der Geschichte wirken ließen, führte uns The Dark Ages in ein eher mittelalterliches Setting für eine spannende Actionfahrt, die nie bremste. Atemberaubend schnelles Gameplay, kombiniert mit einem Heavy-Metal-Soundtrack, und atemberaubende Setpieces machen Doom: The Dark Ages eines der besten reinen Action-Erlebnisse, die du dieses Jahr in die Hände bekommen kannst.

2. Hades II.

Angesichts des Zustands, in dem Hades II bei seinem Early-Access-Start 2024 ankam, bestand nie wirklich Zweifel daran, dass der ehemals hochgelobte Titel nicht auf verschiedenen Award-Listen landen würde, wenn er vollständig debütierte. Springen wir bis Ende 2025, sticht Supergiant s Action-Fortsetzung erneut unter den allerbesten, und ehrlich gesagt ist der einzige Grund, warum wir sie in dieser Kategorie auf Platz zwei bringen, dass der Gewinner aus dem Nichts kam und uns absolut umgehauen hat. Hades II ist eine großartige Fortsetzung und ein unverzichtbares Spiel, ein echter Anwärter auf das Spiel des Jahres und mit Abstand eines der Top-Action-Titel des Jahres 2025.

1. Shinobi: Kunst der Rache

Dass 2025 das Jahr der Ninja ist, war für Ninja Gaiden Fans nicht nur fantastisch, sondern auch Sega nutzte die Zeit, um unzählige Menschen mit Shinobi: Art of Vengeance zu begeistern, einem lang erwarteten neuen Kapitel der berühmten Serie. Während einige dieser zurückkehrenden Klassiker mittelmäßig aufgenommen werden, war Lizardcube s Projekt alles andere als mittelmäßig und bot stattdessen das, was unser Ninja-Enthusiast Jonas als eines der besten Ninja-Spiele aller Zeiten beschreibt. Dieses retro-fusionierte Vergnügen fing die Magie von Shinobi ein und erweckte sie mit einem glänzenden, frischen Anstrich wieder zum Leben, was erneut beweist, dass diese ikonischen Hits vergangener Zeiten immer noch einen Platz im modernen Gaming haben, wenn sie die richtige Pflege und Aufmerksamkeit erhalten. Wenn du Action und sogar anspruchsvolles Plattforming magst, ist Shinobi: Art of Vengeance ein Muss für 2025.