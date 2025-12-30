GOTY 2025: Gamereactors beste Spieladaption

HQ

Wir sind am letzten Tag unseres Prozesses, unsere verschiedenen Gewinner des Jahres aus den verschiedenen Genres von Videospielen auszuwählen, und das bedeutet natürlich, dass wir uns auch auf Adaptionen sowie Film- und TV-Serienversionen einiger unserer Lieblingstitel konzentrieren können. Zugegeben, 2025 war ein beständigeres Jahr als manche in jüngerer Vergangenheit, aber es gibt einige Adaptionen, die es zu feiern lohnen, und wir heben diese unten hervor.

Wie immer haben wir nur Adaptionen ausgewählt, die seit dem 1. Januar 2025 Premiere hatten, also erwarten Sie nicht, dass hier etwas aus dem späten Jahr 2024 auftaucht.

5. Splinter Cell: Deathwatch

Ubisoft ist zu einem der aggressivsten und erfolgreichsten Videospielunternehmen geworden, wenn es darum geht, seine geistigen Rechte in Film und Fernsehen zu adaptieren, und das diesjährige Splinter Cell: Deathwatch war nur das jüngste Beispiel dafür. Die Serie erzählt eine neue Geschichte in der Spionagewelt und dreht sich um den gealterten Sam Fisher – sie war elegant, spannend und actiongeladen. Da es zu einer Zeit kommt, in der neue Splinter Cell Projekte selten und sehr weit auseinander sind, fühlte sich dieser Anime wie ein frischer Wind an und ein unverzichtbares Erlebnis für Gamer, Anime-Fans und Netflix Abonnenten.

4. Devil May Cry

Bleiben wir bei Netflix: Als nächstes steht das neueste Projekt des Mannes an, der Castlevania adaptiert hat. Adi Shankar kehrte zurück und lieferte ein Herzensprojekt ab, das genau das entsprach, was sich Fans der darauf basierenden IP hätten wünschen können. Devil May Cry versuchte, die Geschichte von Capcoms berühmter Action-RPG-Reihe zu erzählen, und tat dies mit Exzellenz und Können, indem sie eine spannende und gewalttätige Geschichte mit übertriebenen Charakteren und einem donnernden, lauten Soundtrack bot. Das war Devil May Cry, wie du weißt und es liebst.

3. The Last of Us: Staffel 2

Niemand wird sagen, dass HBO Max s The Last of Us eine schlecht gemachte Serie ist, aber diese zweite Episodenrunde traf einige kreative Entscheidungen, die nicht ganz den Standards der ersten Staffel entsprachen. Deshalb fällt The Last of Us auf Platz drei zurück, weil die zurückkehrende Serie auf Platz zwei die Adaption von Naughty Dog übertroffen hat, und als Gewinner ist es eine Originaladaption, die zwar polarisierend war, aber in einer Zeit, in der der Kinoerfolg umso herausfordernder ist, ein enormer Erfolg wurde.

2. Fallout: Staffel 2

Die neueste Adaption des Jahres, der Hauptgrund, warum wir Fallout auf den zweiten Platz zurücksetzen, ist, dass es sich um eine zusätzliche Episodenrunde für eine bereits beliebte Serie handelt. Bethesda und die Leute bei Prime Video haben mit ihrem Thema und ihrer Idee für diese Adaption den Nagel auf den Kopf getroffen, denn sie war unbestreitbar und authentisch Fallout, mit liebenswerten und einprägsamen Charakteren, spannender Action, atemberaubenden und trostlosen Kulissen und Umgebungen sowie einer komplexen Geschichte im Mittelpunkt. Diese Serie ist ein Hit und hofft, dass sie noch viele Jahre fortgesetzt wird.

1. Ein Minecraft-Film

Ob man ihn liebt oder hasst, A Minecraft Movie ist die größte Adaption des Jahres 2025 und auch einer der größten Filme des Jahres. Es ist sehr ungewöhnlich, dass Videospieladaptionen den Meilenstein von 1 Milliarde Dollar an den Kinokassen übertreffen, aber dieser Film kam unglaublich nah dran, indem er in die oberen Kinoerfolge aufstieg und dabei ein neues Phänomen schuf. Für ein Spiel ohne wirkliche Erzählung, auf der man aufbauen könnte, hat dieses Projekt auf eine Weise gelungen, die nur wenige andere je erreichen konnten – so sehr, dass eine Fortsetzung in Planung ist und wahrscheinlich auch einen Großteil der Besetzung wieder zusammenbringen wird. Auch hier ist es nicht die beste Videospiel-Adaption aller Zeiten, aber es war ein großer Erfolg und auch ein denkwürdiger Film, was ihn zu unserer besten Adaption des Jahres 2025 macht