GOTY 2025: Das Spiel des Jahres von Gamereactor geht an... Clair Obscur: Expedition 33

Im Laufe der Jahre ist das Rennen um das Spiel des Jahres zu einem wettbewerbsintensiven Wettbewerb geworden, bei dem zwei oder mehr Titel um den Titel kämpfen und dabei einigermaßen nah beieinander bleiben. Es gibt Zeiten, in denen es deutlich weniger wettbewerbsintensiv ist und es einen klaren und herausragenden Sieger gibt, und für 2025 hat das Redaktionsteam von Gamereactor ein solches Projekt eindeutig als klaren Gewinner anerkannt. Sandfall Interactive s Clair Obscur: Expedition 33 stand ganz oben auf unserer Liste, wobei das gesamte Redaktionsteam das RPG für seine Brillanz anerkannte.

Gleich werden wir darauf eingehen, warum es ein so fantastischer Titel ist und warum er unter den anderen überragt, wobei verschiedene Mitglieder des gesamten Teams ihre eigenen Gedanken darüber teilen, warum Clair Obscur: Expedition 33 für diesen prestigeträchtigen Titel anerkannt werden sollte. Und danach, da 2025 mit so vielen fantastischen Videospielen gefüllt war, werden wir auch einige lobende Erwähnungen hervorheben, Titel, die dem Team als einprägsam und brillant herausstachen.

Warum Clair Obscur: Expedition 33 in Bens Augen das Spiel des Jahres ist:

Ich bin eigentlich kein großer Fan von rundenbasierten RPGs. Es ist nicht so schlimm, dass ich sie um jeden Preis meide, aber wie bei Extraction-Shootern spiele ich normalerweise lieber eine andere Art von Spiel oder Spielstil im größeren Genre. Deshalb habe ich das Projekt bei der Veröffentlichung von Clair Obscur: Expedition 33 Anfang dieses Jahres geschätzt, aber es hat mich nicht angesprochen und als ein Spiel hervorgehoben, das einzigartig ist und alles andere übertrifft, was das ohnehin schon fantastische Jahr 2025 hervorgebracht hat. Tatsächlich war ich mir immer noch ziemlich sicher, dass Split Fiction der stärkere GOTY-Kandidat ist, aber im Laufe der Monate, durch den Sommer, den Herbst und in den Winter hinein, kehrt nur ein Spiel immer wieder zu mir zurück und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Und dieses Spiel ist Clair Obscur: Expedition 33.

Ich finde, dass Clair Obscur: Expedition 33 aus spielerischer Sicht ein gutes Erlebnis ist, aber nicht im Vergleich zu anderen Titeln, die wir 2025 gesehen haben. Es ist alles und jeder andere Teil dieses Spiels, der mich weiterhin beeindruckt und beeindruckt. Es ist ein kreatives Meisterwerk in so vielen verschiedenen Hinsichten und Weisen, ein wunderschön gewebtes Gewebe, das in diesem Jahr nichts anderes erreicht hat. Die Geschichte und Erzählung sind herzzerreißend, emotional, einprägsam und einzigartig auf eine Weise, die nur wenige andere erreichen können. Die Charaktere und ihre Entwicklung sowie die Darbietungen der Stars hinter ihnen – alles ist erstklassig. Dann kombiniert man das mit exzellenten und eindrucksvollen künstlerischen Entscheidungen und Stilen, einer weitläufigen und komplexen Spielodyssee, die einen immer wieder zurückkehren lässt, einem wunderbar komponierten Soundtrack, der sein Medium übersteigt, und das Endergebnis ist ein Spiel, das alles andere übertrifft.

Man könnte argumentieren, dass Hazelight s Split Fiction ein besseres Spielerlebnis ist, weil es so viel Spaß und Freude hervorruft, dass Kojima Productions ' Death Stranding 2: On the Beach für seine narrative Exzellenz und innovatives Gameplay über das Erwartete hinausgeht, oder dass AdHoc Studio s Dispatch den Titel am Ende holt, weil es eine wunderbare und unvergessliche Superheldengeschichte serviert. Aber all diese Spiele übertreffen Clair Obscur: Expedition 33 nur in einer von zwei Hinsichten, denn im weiteren Sinne ist es, wenn man betrachtet, was dieses kreative Meisterwerk geleistet hat, einzigartig.

Clair Obscur: Expedition 33, vor allem, wenn man bedenkt, dass es von einem relativ kleinen und neuen Studio entwickelt wurde, ist nicht nur eines der besten Spiele des Jahres 2025, sondern auch eines der besten Spiele der letzten Zeit. Ein wahrer und würdiger Gewinner des Spiels des Jahres.

Warum Clair Obscur: Expedition 33 in Alex' Augen das Spiel des Jahres ist:

Ich spreche viel darüber im Podcast mit Ben, aber für mich sollte das Spiel des Jahres über das bloße Lieblingsspiel hinausgehen, das du dieses Jahr gespielt hast. Wenn wir die Branche aus unseren privilegierten Positionen betrachten, sollten wir auch betrachten, welches Spiel das Gaming im Jahr 2025 wirklich definiert hat. Für mich ist dieses Spiel Clair Obscur: Expedition 33 eindeutig. Es gibt viele potenzielle GOTY-Kandidaten, wie Ben sagte, aber nur einer hat dieses Jahr das Gaming verkörpert und uns die Botschaften gegeben, die wir weitergeben sollten, um diese äußerst chaotische Branche zu stabilisieren.

Clair Obscur: Expedition 33 bewiesen, dass Schöpfer dafür belohnt werden, wenn sie sich einer Vision verpflichten, die sie lieben. Hilft es, großartige Grafik, Gameplay und Andy Serkis in deinem Sprechercast zu haben? Natürlich tut es das. Hilft es, dass Clair Obscur: Expedition 33 so eine phänomenale Idee ist, dass sie Millionen Menschen zum Spiel gezogen hat? Auch hier ja. Allerdings ist Clair Obscur: Expedition 33 so eine Leistung, dass man jeden dieser Faktoren wegnehmen könnte, und ich denke trotzdem, dass es ein Spiel wäre, das wir als generationsübergreifend betrachten würden. Das machte Sandfall Interactive zu dem Studio, das man heute im Auge behalten sollte, und erinnerte uns daran, dass wir wirklich AAA- und AA-Labels abschaffen sollten, denn eigentlich sind Spiele heute einfach Spiele, manche besser als andere, und einige wenige sind wirklich besonders.

Ehrenvolle Erwähnungen

Nachdem Clair Obscur: Expedition 33 erledigt ist, machen wir einen kurzen Abstecher, um die diesjährige Berichterstattung über das Spiel des Jahres abzurunden und einige der wichtigsten ehrenvollen Erwähnungen zu besprechen, die von Mitgliedern des Redaktionsteams geteilt wurden.

Bens lobende Erwähnung: Death Stranding 2: Am Strand

Wie ich wahrscheinlich in meinem Lob für Clair Obscur: Expedition 33 oben deutlich gemacht habe, war diese ehrenvolle Erwähnung fast Split Fiction gewidmet. Ich habe meine Zeit mit Hazelight s Action-Adventure-Spiel so sehr genossen, dass ich glaube, es ist ein Kandidat für das Spiel des Jahres. Aber das gesagt, Kojima Productions ' Death Stranding 2: On the Beach hat mich über den Sommer hineingezogen und hypnotisiert, und es bekommt deshalb meine lobende Erwähnung.

Es ist auch erwähnenswert, dass ich jahrelang den Reiz von Death Stranding nie ganz verstanden habe. Ich hatte das Originalspiel immer wieder ausprobiert und kam nicht weiter, bis es schließlich klickte und ich mich darin verliebte. Die endlosen Lieferungen und die ruhigen Wanderungen zu und von Orten packten mich wie ein Schraubstock, aber das Originalspiel ließ mich doch nach mehr und Verbesserungen an Stellen verlangen, wo es sich zu sehr anfühlte. Death Stranding 2: On the Beach war in vielerlei Hinsicht die perfekte Fortsetzung, weil es keine Zeit damit verschwendete, dir Systeme und Mechaniken beizubringen, die du schon kanntest, es versuchte nicht ständig, dir das Handwerk beizubringen oder dich an Orte zu führen, an denen du schon warst. Es bot neue Gebiete, viele neue Mechaniken und Werkzeuge und beschleunigte den Fortschritt und die Entwicklung der Welt erheblich, sodass man mehr Infrastruktur zum Bauen und Fahrzeuge zum Einsatz hatte. Alles, was DS1 fehlte, lieferte DS2 und letztlich führte es zu einem Videospiel, das als eines der besten des Jahres hervorsticht.

Es ist vielleicht nicht für jeden, aber wie ich unserem eigenen Alberto erklärt habe: Zieh durch, gib dem Spiel etwa fünf Stunden Zeit, und wenn es immer noch nicht funktioniert hat, werde ich ziemlich überrascht sein. Hideo Kojima macht seltsame Dinge mit seinen Spielen, wagt es auf eine Weise, zu der nur wenige andere je ermutigt werden, und das Endprodukt ist etwas so Fabelhaftes, Unvergessliches, Premiums und Besonderes wie Death Stranding 2: On the Beach. Es ist vielleicht nicht unser Spiel des Jahres, aber es ist trotzdem ein unverzichtbares Spiel aus dem Jahr 2025.

Alex' lobende Erwähnung: Hades II

In meinem Hinweis auf Clair Obscur: Expedition 33 erwähnte ich, dass ein GOTY für mich nicht immer das Spiel bedeutet, das ich am meisten gespielt habe. Wenn ich dieses Spiel gewählt hätte, hätte ich Hades II gewählt. Die Fortsetzung von Supergiant hat mich seit dem Early Access gefesselt, und die Veröffentlichung der Version 1.0 fühlte sich an, als hätte das Studio das Unmögliche geschafft und das, was viele als das beste Roguelike aller Zeiten bezeichnen, übertroffen. Hades II bietet viel mehr Inhalt als sein Vorgänger, und obwohl ich das Original immer noch liebe, fühlte sich das straffe, komplexe Gameplay der Fortsetzung einfach viel lohnender an. Man hat nicht darauf gespielt, übermächtige Segnungen zu bekommen, sondern ich hatte in Hades II das Gefühl, dass sich ein Build lohnt, während ich einen Durchlauf gemacht habe.

Wie erwartet sind die Charaktere, die Kunst, die Synchronisation und der Soundtrack alle wunderschön gemacht, und obwohl ich zugeben muss, dass der erste Entwurf des Endes etwas schlecht war, hat Supergiant es sofort besser verdaulicher gemacht. Vielleicht sollten sie es aber vermeiden, in Zukunft Spiele zu machen, die sich um apokalyptische Götterkriege drehen, denn es scheint, als würden sie diese Geschichten lieber mit einem kleinen Tonwechsel beenden. Andernorts bleibt Hades II jedoch ein Meisterwerk der Roguelikes, das beweist, warum Supergiant immer noch zu den besten in diesem Genre gehört und fast jeden Konkurrenten mit großem Abstand übertrifft. Das Spiel schaffte es sogar, nach dem Launch von Hollow Knight: Silksong erfolgreich zu sein, was ich dachte, es würde es ohne Nominierungen verdammen. Doch hier steht Hades II. Das bestbewertete Spiel dieses Jahres und meine lobende Erwähnung für einen Titel, in dem man sich leicht verlieren kann. Tod Chronos.