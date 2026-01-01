GOTY 2025: Bens am meisten erwartetes Spiel für 2026... das ist nicht Grand Theft Auto VI... ist Fable (wieder)

HQ

2026 entwickelt sich tatsächlich zu einem äußerst guten Jahr für Videospiele und besonders für diejenigen, die ähnliche Interessen wie ich haben. 007 First Light, Saros, Resident Evil Requiem, Forza Horizon 6, Lego Batman, Marvel 1943: Rise of Hydra, Marvel's Wolverine, Halo: Campaign Evolved... es wird ein besonderes Jahr, und das schließt noch nicht einmal das mit, was wahrscheinlich Gears of War: E-Day sein wird, mehrere Nintendo-Hits, eine Menge Überraschungen auf kommenden Shows und natürlich Grand Theft Auto VI.

Wenn man nun den Durchschnittsmenschen fragen würde, auf welches Spiel er sich 2026 am meisten freut, wäre die Antwort sehr wahrscheinlich Rockstar s erwartetes Projekt, und genau deshalb spiegeln wir unsere Prämisse aus 2024 in diesen Artikeln wider, da GTA VI zu offensichtlich ist. Also, was ist mein zweitmeist erwartetes Spiel für 2026? Ich muss leider sagen, dass wir noch einmal etwas Hopium schnaufen werden, während ich ein bisschen Déjà-vu einstreue und sagen werde Playground Games ' Fable...

HQ

Entschuldigung, nicht Entschuldigung, aber Fable ist eine meiner absoluten Lieblingsspielserien und das Versprechen eines neuen Kapitels ist für mich nichts als magisch. Ich kann es kaum erwarten, in das Fantasiereich von Albion zurückzukehren – für ein immersives und wahrscheinlich urkomisches Abenteuer mit allerlei britischer Komödie und Themen.

Werbung:

Bisher hatte ich keinen Grund, an irgendetwas zu zweifeln, das Playground Games produziert, allerdings mit dem Vorbehalt, dass das Studio berüchtigt dafür bekannt ist, in letzter Zeit Forza Horizon -Teile zu produzieren, von denen 2026 auch ein neuer (und ein großer) erscheint. Macht mich das besorgt, dass Fable 2026 verpassen wird? Absolut. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor diesem Spiel, weil es derzeit in gewissem Maße im gleichen Bereich agiert wie The Initiative s Perfect Dark, ein Spiel, bei dem wir ein stark ausgearbeitetes Gameplay gesehen haben, das ein bisschen zu gut aussah, um wahr zu sein, bevor letztlich bewiesen wurde, dass das die Situation war... Wir hören nicht oft viel über die Entwicklung von Fable oder wie es voranschreitet, wir haben schon länger nicht mehr viel Bemerkenswertes über das Spiel gesehen, und weder Microsoft/Xbox noch Playground scheinen sich die Mühe gemacht zu haben, das zu ändern. Und doch rückt Forza Horizon 6 immer näher und wirkt trotz der erst im Sommer angekündigten deutlich realer.

Wieder mache ich mir Sorgen wegen Fable, sowohl dass es bis 2026 verschoben wird (was bedeutet, dass ich in einem Jahr noch einen dieser verdammt mit Spannung erwarteten Spieleartikel darüber schreiben muss...), als auch, dass es irgendwann eingestellt werden könnte, weil die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass es gut genug für den Start sein wird. Aber ich bin kein negativer Mensch und denke nicht gerne zu pessimistisch (auch wenn ich Realist bin, wie die oben genannten Bedenken zeigen), also werde ich auch ein Startfenster fürFable 2026 haben, weiterhin meine Hoffnung schnaufen und mich auf ein großartiges Abenteuer durch die Länder von Albion vorbereiten, Ich erschuf meine eigene Legende und wurde in die Annalen der Geschichte eingeschrieben als einer der größten – oder vielleicht bösesten, wir werden es sehen, wenn wir dort sind – Helden.

Aus den Büchern von Peter Pan genommen: "Ich glaube wirklich an Fable! Tue ich! Ja, das tue ich!"

Werbung: