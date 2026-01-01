GOTY 2025: Alex' am meisten erwartetes Spiel 2026... das ist nicht Grand Theft Auto VI... ist The Blood of Dawnwalker

HQ

Ja, ich freue mich darauf, mich mit meinen Kumpels in Big Walk zu verlaufen, und ja, ich denke, dass Star Wars Zero Company ein unglaublich atmosphärisches taktisches Spiel sein könnte, wenn es richtig gemacht wird. Ich möchte als Wolverine böse Kerle zerlegen und sehen, wie ein 4-gegen-4-Kämpfer in Marvels TOKON: Fighting Souls aussieht. Mehr als all das bin ich aber sehr gespannt, was die ehemaligen Entwickler von The Witcher 3 ausgearbeitet haben The Blood of Dawnwalker.

Abgesehen von dem etwas wortreichen Titel hat mich The Blood of Dawnwalker seit seiner ersten Enthüllung gefesselt. Das Talent hinter dem Studio, das frische Gefühl der IP und die Hauptmechaniken hinter dem Gameplay klangen alle wunderschön ambitioniert. Da viele Third-Person-Open-World-RPGs heutzutage ziemlich langweilig wirken, fiel mir Dawnwalker auf, da es wirklich frisch wirkte. Außerdem, als ich herausfand, dass der Protagonist mehr von einem Werwolf als von einem Vampir inspiriert ist, hat mich das wirklich dazu gebracht, die Straßen zu verwüsten.

Coen ist natürlich ein Vampir oder eine Art Mischlings-Vampir-Mischling, nehmen wir an, denn er kann tagsüber rausgehen, schleicht aber nachts durch wie eine Katze, die den ganzen Tag nichts als das Huscheln der Mäuse draußen gehört hat. Das bietet nicht nur eine faszinierende Dualität im Gameplay, sondern ich hoffe, dass Rebel Wolves auch das Potenzial erforscht, das dies Coen als Charakter bringen kann. Anfangs sagen Geralts Hexer-Kräfte und Verbesserungen, dass er emotionslos ist, aber je besser man ihn kennenlernt, desto mehr merkt man, dass das überhaupt nicht stimmt. Ich hoffe, dass einige dieser erlernten Nuancen im Schreiben in The Blood of Dawnwalker eingebracht werden.

Wir haben bisher einige ziemlich lange Gameplay-Präsentationen des Spiels gesehen, und sie zeigen eine Welt, in der ich gerne Zeit verbringen würde. Allerdings bin ich mir etwas unsicher, ob ich The Blood of Dawnwalker über sein Potenzial hinaus hype. Third-Person-, Action-Adventure- und Open-World-RPGs gibt es heutzutage wie Sand am Meer. Wir stolpern über sie ungefähr so sehr wie über Deckbuilding-Roguelikes und raue Soulslikes. Das heißt nicht, dass The Blood of Dawnwalker nicht besonders sein kann, aber es wird aus dem langweiligen Muster seines Genres ausbrechen müssen. Es ist mir einfach egal, jedes Fragezeichen zu erforschen, wenn ich weiß, dass das Ergebnis meiner Erkundung so flach sein wird wie eine Pfütze eines Sommertages.

Wo The Blood of Dawnwalker dem entgegenwirken kann, ist die zeitbasierte Hauptquest, bei der du deine Tage wie eine Ressource verbringst, um andere Ziele zu erfüllen oder an Stärke zu wachsen, bevor du dich den letzten Begegnungen stellst. Das sieht nicht so aus, als würde es die Erkundung einschränken, aber es verhindert, dass du dich mit der Karte langweilst, bevor du dich überhaupt richtig in die Hauptquest eingelassen hast. Hoffentlich zumindest. Ich behalte dich im Auge, The Blood of Dawnwalker, aber im Moment siehst du verdammt gut aus. Ich hoffe, du schaffst es bis 2026, damit wenigstens eine Person von mir und Ben ihr erwartetes Spiel bekommt. Seien wir ehrlich, Fable schafft es nicht aus dem Start.