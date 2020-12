GOTY 2020: Unsere Indie-Lieblinge aus diesem Jahr

You're watching Werben

2020 findet heute ein Ende, deshalb haben wir uns einen Moment Zeit genommen, um über unsere Lieblings-Indies des Jahres nachzudenken. Unser Videoteam hatte viel Mühe, all die internen GOTY-Nominierungen unterzubringen, deshalb mussten sie das Format etwas kürzen. Unser Video hätte locker doppelt so lang sein können, aber wir mussten irgendwo die Grenze ziehen. Mit hochgelobten Titeln wie Hades, Fall Guys: Ultimate Knockout und Ori and the Will of the Wisps (was ehrlich gesagt nur so halb zählt) fällt die Wahl eines Siegers nicht leicht, doch wir haben uns entschieden. Was sind eure Indie-Lieblinge aus dem Jahr 2020?