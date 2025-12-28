Götter in The God Slayer zu besiegen, wird nicht so sein, als würde man sich mit den Bestien von Shadow of the Colossus auseinandersetzen

HQ

Als wir zum ersten Mal Pathea Games' The God Slayer betrachteten, waren wir sofort begeistert davon. Das Bild eines kleinen, aber mächtigen Menschen, der sich einem riesigen Gott stellt, ist nichts weniger als episch, und doch erinnerte es uns auch an andere Spiele mit ähnlichen Prämissen, wie Shadow of the Colossus. In Shadow of the Colossus hat man jedes Mal, wenn man ein gottähnliches Wesen besiegt, das Gefühl, ein Gefühl von Schönheit aus der Welt zu entfernen. Etwas wegzunehmen, das nicht zurückgelegt werden kann. Ich konnte nicht anders, als mich zu fragen, ob das Gleiche auch in The God Slayer gilt.

Wir müssen uns keine Sorgen machen, uns schlecht zu fühlen, wenn wir Götter im Spiel töten, denn sie haben es sich irgendwie verdient, so Ivan Karadzhov, Senior Marketing- und PR-Manager bei Pathea Games. "So wie wir das sehen, sind die Himmlischen keine wohlwollenden Götter – sie nutzen die Menschheit im Grunde als Ressource, als Farm für Qi-Energie", erklärte er, nachdem er uns erzählt hatte, dass die Götter Qi-Energie nutzen, um ihre Kräfte zu behalten, aber die Menschen kürzlich gelernt haben, sie für ihre elementaren Kräfte zu kontrollieren. "Wenn du sie also tötest, entfernst du nichts Heiliges aus der Welt. Du befreist Menschen von Wesen, die sie als Vieh sehen."

"Das Spiel ist um verschiedene Kapitel aufgebaut, und die meisten Kapitel enden damit, dass man ein Himmlisches töten muss – das ist der Engpass. Wenn man einen Celestial besiegt, reagiert die Welt darauf", fuhr Karadzhov fort. "Neue Geschichten kommen online. Es ist, als würde sich die Gesellschaft mit deinen Handlungen verändern. Es gibt also Gewicht, aber es geht um Gerechtigkeit und Vergeltung und nicht um Verlust."

In der Hintergrundgeschichte des Spiels versuchen die Götter seit Jahrhunderten, die Menschheit niederzutrampeln, sogar ganze Königreiche auszulöschen. Durch dieses Ereignis – bekannt als Godfall – bekommt unser Protagonist seine Motivation, und wenn Sie mehr darüber lesen möchten, können Sie dies im vollständigen Interview hier tun.