Gott sei Dank, dass Sie da sind! ist ein skurriler neuer Titel von Untitled Goose Game Publisher Panic Inc.

HQ

Eine unerwartete, aber äußerst charmante Enthüllung, die auf der diesjährigen Gamescom enthüllt wurde, war Thank Goodness You're Here!, das neueste Projekt des Untitled Goose Game-Publishers Panic Inc.

In dem handgezeichneten Comedy-Titel, der sich selbst als "Slapformer" bezeichnet, erkunden die Spieler die bizarre nordenglische Stadt Barnsworth und hinterlassen ihre Spuren.

Eine offizielle Beschreibung des Spiels, die von Panic enthüllt wurde, lautet:

"Nachdem er früh zu einem großen Treffen mit dem Bürgermeister einer bizarren nordenglischen Stadt angekommen ist, nimmt sich ein Handlungsreisender die Zeit, die Einheimischen zu erkunden und zu treffen, die alle sehr begierig darauf sind, ihm eine Reihe von immer seltsameren Jobs zu geben ... Gott sei Dank, dass Sie da sind! ist eine Komödie, die sich im Laufe der Zeit entfaltet, während die Erkundungen und Eskapaden der Spieler ihre Spuren in der seltsamen Stadt Barnsworth hinterlassen. Mit jedem erledigten Gelegenheitsauftrag eröffnen sich neue Bereiche der Stadt, immer fremdere Aufgaben werden frei und die Uhr tickt auf das große Meeting unseres Verkäufers zu. Die farbenfrohen Bewohner der Stadt werden mit lebendigen, handgezeichneten Animationen, vollständig vertonten Dialogen und Doppeldeutigkeiten von Wand zu Wand zum Leben erweckt."

Es wurde kein genaues Veröffentlichungsdatum bestätigt, aber es wurde bekannt gegeben, dass Thank Goodness You're Here! wird irgendwann im Jahr 2024 für Nintendo Switch, PC und PS5 erscheinen.

Unten könnt ihr euch den farbenfrohen Enthüllungstrailer des Spiels ansehen: