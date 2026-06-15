Gothic Remake verkauft sich in der ersten Woche 500.000 Exemplare

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25 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Spiels bringt uns Gothic Remake zurück ins Tal der Minen, und es scheint, als könnten Hunderttausende Menschen es kaum erwarten, wieder loszulegen. Oder vielleicht zum ersten Mal. So oder so haben THQ Nordic und Alkimia Interactive Grund zum Feiern, denn das Spiel verkaufte sich in der ersten Woche 500.000 Mal.

In einer Pressemitteilung hebt THQ Nordic die weiteren Möglichkeiten hervor, auf denen Gothic Remake bisher beeindruckt hat. Mit einer Spitzenzahl gleichzeitiger Spieler von 78.000 Personen auf Steam sowie einer positiven Bewertung von 86 % auf Steam mit 14.000 Rezensionen hat das Spiel einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wenn Sie wissen möchten, wie wir damit stehen, können Sie hier unsere Rezension lesen.

Alkimia Interactive wird das Spiel auch in den kommenden Monaten weiterhin unterstützen. Obwohl die Resonanz positiv ist, gibt es einige Kritikpunkte am Spiel, insbesondere bei Bugs und Performance. Diese Dinge können sich mit der Zeit jedoch nur verbessern, also erwarten Sie in den nächsten Updates einige Verbesserungen.