Gothic Remake öffnet Vorbestellungen, gewährt kostenlosen Zugang zum Originalspiel

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Egal, ob du ein Neuling bist, der in die Welt eines neuen Fantasy-RPGs eintauchen möchte, oder ein Veteran, der sehen möchte, wie Alkimia Interactive das originale Gothic-Erlebnis neu gestaltet hat – Gothic Remake scheint eine der größten Veröffentlichungen im Juni zu werden. Da nun auch Vorbestellungen geöffnet wurden, besteht das Gefühl, dass wir das Spiel bei der geplanten Veröffentlichung auf jeden Fall sehen werden.

Im untenstehenden Trailer kannst du dir die Gothic Remake sowie die Vorbestellungsboni ansehen, die du bekommen kannst, falls du früh kaufst. Konsolenspieler auf der Xbox Series X/S oder PS5 können das Spiel für 59,99 $ per Vorbestellung erwerben, wobei sie auch eine Kopie des Originals erhalten, in die sie sofort eintauchen können.

PC-Spieler können das Spiel zum günstigeren Preis von 49,99 $ vorbestellen, aber anstatt das Originalspiel zu bekommen, können sie stattdessen den Soundtrack des Spiels hören. Wenn du dich mit Gothic Remake nicht ganz auskennst und die Idee einer frischen Interpretation eines klassischen Fantasy-RPGs nach deinem Ding klingt, schau dir hier unsere Vorschau und das Interview unten an:

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