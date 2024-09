Gothic Remake: Die Rückkehr eines RPGs, das absolut Sinn macht

HQ

Stell dir eine Welt vor, die ins Chaos gestürzt ist, in der Magie und Verrat miteinander verflechten, um inmitten eines endlosen Krieges eine undurchdringliche magische Kuppel zu schaffen. Du bist ein Gefangener, der in die Minen von Khorinis geworfen wurde, ein Land, das von Horden von Orks überrannt und von der sehr magischen Kuppel bewacht wird, die von King Rhobar II geschaffen wurde.

Stell dir vor, dass diese Kuppel dich nicht nur in einer riesigen und gefährlichen Mine gefangen hält, sondern auch jedes Entkommen aus ihrem dunklen Gefängnis verhindert. Die Zauberer, die für das Hochziehen der Barriere verantwortlich waren, machten einen entscheidenden Fehler, der dazu führte, dass die Magie außer Kontrolle geriet und das Gebiet in ein wildes und feindliches Land verwandelte.

Stellen Sie sich vor, dass die Gefangenen, die einst unterworfen waren, die Kontrolle übernommen haben und nun die Minen von gewalttätigen Fraktionen regiert werden, die in ständigen Konflikten verwickelt sind. King Rhobar II ist gezwungen, mit diesen neuen Führern zu verhandeln, während die Spannungen zwischen den Gruppen, die um die Macht wetteifern, zunehmen. Stellen Sie sich das alles vor. Aber vor allem, stellen Sie sich vor, was niemand erwartet hat. Stellen Sie sich die Ankunft eines unbekannten Gefangenen vor. Stellen Sie sich diesen Gefangenen vor. Dieser Gefangene bist du. Und vielleicht bist du derjenige, der den Lauf der Geschichte verändert.

Dies ist das Szenario, das das Remake von Gothic präsentiert, ein von THQ Nordic veröffentlichtes Projekt, das darauf abzielt, die alte magische Leinwand eines klassischen RPGs mit neuen Farben neu zu bemalen. Während der Gamescom 2024 hatten wir die Gelegenheit, in das überarbeitete Universum von Gothic einzutauchen, und heute berichten wir über alle Details des Spiels.

Wir entschuldigen uns im Voraus, wenn wir tiefer als üblich in die Erzählung des Spiels eintauchen, aber wir glauben, dass dies ein entscheidender Aspekt ist, um das Remake vollständig zu verstehen. Und wenn es eine Sache gibt, die man hervorheben sollte, dann ist es diese. Es ist die Geschichte. Es ist die Chance, ein RPG zu spielen, das absolut Sinn macht.

Woher kam also diese Idee? Während der Gamescom 2024 haben wir die Entwickler gefragt und sie erklärt, dass die Gestaltung der magischen Kuppel und der Gefängniskolonie von Elementen der Popkultur und des Designs aus früheren Spielen inspiriert ist. Die Barriere, beeinflusst durch den Film Escape from New York (1981), dient als kreative Lösung, um die Spielwelt effektiv einzudämmen. Dieses innovative Konzept ermöglichte es den Entwicklern, ein geschlossenes und dynamisches Ökosystem zu schaffen, in dem die Spieler einzigartige Herausforderungen erkunden und sich ihnen stellen können. Es erinnert mich an Stephen Kings Under The Dome. Aber egal, woran es dich erinnert, es ist klar, dass es ein brillantes Konzept für ein RPG ist.

Ein weiteres herausragendes Merkmal des Remakes ist die Grafik. Die Entwickler erklärten uns, wie sie von Unreal Engine 4 zu Unreal Engine 5 wechseln mussten – und welche Herausforderungen damit verbunden waren.

Das Ergebnis ist beeindruckend: realistische Beleuchtung, detaillierte Texturen und immersive Umgebungen, die das visuelle Erlebnis verbessern. Außerdem verlassen sie sich nicht auf Matte Paintings, so dass das Ergebnis eine wirklich immersive Welt ist, in der kein Stein auf dem anderen bleibt und in der Sie mit den kleinsten Details interagieren können.

Allerdings ist (wie bei allem im Leben) nicht alles Sonnenschein und Rosen. Obwohl die fortschrittliche Technologie klar ist, könnten einige Spieler feststellen, dass das künstlerische Design des Remakes Schwierigkeiten hat, Modernisierung mit der Treue zum ursprünglichen visuellen Stil in Einklang zu bringen. Der übermäßige Einsatz von Nachbearbeitungseffekten kann dazu führen, dass sich die Umgebung künstlich anfühlt, was die Klarheit und den Realismus beeinträchtigt.

Was die Erzählung betrifft, so ist die Sprachausgabe hervorragend, und wir haben keine Probleme gefunden, als wir das Spiel auf der Gamescom gespielt haben. Zu Hause, weit weg von der Aufregung der Veranstaltung, beginnt sich jedoch ein Problem abzuzeichnen. Im Laufe des Spiels taucht ein ziemlich unangenehmes Problem auf.

Der erzählerische Ansatz des Remakes führt zu ständigen Kommentaren des Protagonisten, eine deutliche Abkehr vom subtileren Ton des Originalspiels. Dies untergräbt die Erzähltechnik des "Zeigen, nicht erzählen". Kurzum: Der Protagonist hört nicht auf, den Mund zu laufen.

Während die Ich-Erzählung darauf abzielt, die Immersion zu verbessern, kann sie sie manchmal unterbrechen und die Attraktivität des Protagonisten verringern. Das Originalspiel zeichnete sich durch seine immersive Atmosphäre und seine subtile Erzählweise aus, die zu einem tiefgründigen und fesselnden Erlebnis beitrugen. Dieser neue Ansatz könnte diese Atmosphäre verwässern und die Spieler von der immersiven Erfahrung wegziehen, die den Klassiker definiert hat.

Das Kampfsystem des Remakes wurde modernisiert und kann mit Spielen wie For Honor verglichen werden. Mir persönlich gefiel, was ich sah. Fans des Originalspiels könnten es jedoch im Vergleich zu den klassischen Mechaniken starr und begrenzt finden. Während der Kampf Tiefe und eine Vielzahl von Waffen und Magie bietet, könnten einige Spieler ihn weniger flexibel finden, als sie es gerne hätten.

Ein weiterer positiver Aspekt des Remakes ist die realistische Umgebung, in der NPCs täglichen Routinen folgen und eine Welt dynamisch auf die Aktionen des Spielers reagiert. Dies verspricht ein immersives und lebendiges Erlebnis.

Darüber hinaus behält das Spiel die für das Original typische Erkundungsfreiheit bei und ermöglicht es den Spielern, die Welt zu untersuchen und Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Geschichte auswirken. Daher bleibt die Möglichkeit, wichtige Entscheidungen zu treffen und zu erforschen, eine der Stärken des Remakes.

Und das war's für heute: Wir haben ein Remake, das die Kernessenz von Gothic bewahrt und gleichzeitig innovative Funktionen einführt, die die Fans spalten könnten.

Wenn Sie ein Fan des Klassikers von 2001 sind und dieses Remake in vollen Zügen genießen möchten, würde ich empfehlen, aufgeschlossen zu bleiben und die neuen Richtungen zu schätzen, die das Spiel eingeschlagen hat. Diejenigen, die bereit sind, diese neue Interpretation zu erkunden, werden frische und aufregende Elemente finden, die sowohl das Erbe des Originals als auch seine moderne Entwicklung feiern.

Ich persönlich war von der Geschichte fasziniert, und trotz einiger Aspekte, die meiner Meinung nach verfeinert werden müssen (insbesondere die Tatsache, dass der Erzähler das Geschehen kommentiert, selbst wenn jemand einen Dolch in die Brust gestoßen bekommt), freue ich mich auf die Veröffentlichung und darauf, einige Zeit mit einem RPG zu verbringen, das absolut Sinn macht.