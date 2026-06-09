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Vor vielen Jahren suchte ich nach einem Rollenspiel im Stil von The Elder Scrolls IV: Oblivion, aber natürlich gab es damals bei weitem nicht so viele große Open-World-RPGs zur Auswahl wie heute. Durch verschiedene Zeitschriften und das damals etwas primitivere Internet bin ich auf Gothic 3 gestoßen, das ich per Post bestellt habe. Damals konnte man nicht einfach in einer Viertelstunde zum Laden gehen und ein Spiel abholen, also musste ich mehrere Tage warten, bis es ankam, und als das Paket endlich ankam, war ich natürlich völlig aufgeregt bei der Aussicht, diese mysteriöse Serie zu erleben, von der ich noch nie gehört hatte.

Ich legte Gothic 3 in mein CD-ROM-Laufwerk ein und wurde in eine Welt voller Menschen, Orks und einer ordentlichen Menge Euro-Jank eingeführt. Das Kampfsystem war holprig, die Animationen steif, und das Ganze fühlte sich an wie ein Spiel mit vielen guten Ideen, die nicht immer besonders elegant umgesetzt waren. Ja, falls du es noch nicht bemerkt hast: Das ist ein Seitenhieb, und dazu noch kein subtiler.

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Als ich dann Gothic Remake zur Rezension erhielt, dachte ich, ich könnte der Serie noch einmal eine Chance geben. Vielleicht waren moderne Grafiken, zugänglichere Steuerung und etwa 25 Jahre zusätzliche technologische Entwicklung genau das, was nötig war, bevor ich mich endlich richtig in das Universum eintauchen konnte?

Das Spiel beginnt damit, dass der Protagonist, der treffend einfach als 'der namenlose Held' bekannt ist, verurteilt und unter der enormen magischen Barriere, die alle im Inneren vom Rest der Welt abschneidet, in die Bergbaukolonie geworfen wird. Er hat den Auftrag, jemandem in der Kolonie einen Brief zu überbringen, aber nach einem ziemlich langen Flug durch die Barriere wird er fast sofort angegriffen und all seine Habseligkeiten beraubt. Das ist eine sehr effektive Möglichkeit, dem Spieler zu sagen, wo er in der Hierarchie steht. Du bist nichts, besitzt nichts und kannst fast nichts tun.

Glücklicherweise kommt Diego zur Rettung und erklärt schnell, wie das Leben in der Kolonie funktioniert. Es gibt drei verschiedene Lager: das alte, das neue und die etwas religiösere Gemeinschaft in den Sümpfen, und wenn man überleben will, ist es eine gute Idee herauszufinden, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Diego macht auch sehr deutlich, dass man auf den Pfaden bleiben und die Nase nicht zu weit in irgendeine Richtung stecken sollte, denn so gut wie alles außerhalb der Lager kann einen töten. Es ist nicht nur eine kleine dramatische Warnung, die Spiele oft geben, bevor man fünf Minuten später dreißig Gegner niedermäht. Diego meint jedes einzelne Wort.

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Ich habe selten ein Spiel erlebt, bei dem man so aufmerksam auf die Person, die man am Anfang trifft, hören sollte. Wölfe, riesige Ratten und seltsame Eidechsen können dich mit nur wenigen Angriffen in Stücke reißen, und manche Gegner müssen dir kaum einen genervten Blick zuwerfen, bevor du tot am Boden liegst. Du hast keine richtige Waffe, keine Rüstung und nicht einmal eine Karte der Kolonie. Als ich das alte Lager erreichte, entdeckte ich, dass eine Karte Erznuggets kostete, die die Währung des Spiels ist, aber zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir nicht einmal etwas leisten, das einem gefalteten Pergament ähnelte. Im Gegensatz zu den meisten modernen Rollenspielen bekommst du weder eine kostenlose Karte, noch einen magischen Kompass oder einen kleinen GPS-Pfeil, der dich an der Hand führt. Gothic Remake erwartet, dass du deinen Weg über Straßen, Gebäude und die Landschaft findest oder dich aus dem Problem bezahlst, sobald du die nötigen Nuggets gesammelt hast.

Das mag wie eine Beschwerde klingen, und anfangs habe ich es sicherlich so erlebt, aber es ist auch ein sehr zentraler Teil von Gothic Remake s Philosophie. Man beginnt ganz unten und muss sich in der Hierarchie hocharbeiten. Wenn du das Schloss im Zentrum des alten Lagers betreten und deinen Brief den Feuermagiern übergeben willst, kannst du nicht einfach zum Wächter gehen und erklären, dass du der Protagonist bist. Du musst zuerst deinen Wert beweisen, indem du Menschen im Lager hilfst, Verbindungen knüpfst und die richtigen Leute findest, die ein gutes Wort für dich einlegen.

Es klingt gut, und das ist es auch – manchmal. Aber in den ersten Stunden hatte ich das Gefühl, dass mir ein wenig Handlungsfreiheit fehlte, also eine größere übergreifende Motivation, all diese kleinen Aufgaben anzugehen. Ich wusste genau, dass ich den Brief zustellen und idealerweise einen Weg aus der Kolonie finden musste, aber es dauerte lange, bis ich das Gefühl hatte, dass das Spiel mir eine echte Erzählung gab, an der ich mich festhalten konnte. Es hätte ein wenig Würze über die recht standardmäßige Missionsstruktur vertragen können, sodass die vielen kleinen Besorgungen mit etwas Größerem verbunden wirkten. Die Kombination aus einer Hauptgeschichte, die verborgen bleibt, und einer Welt, in der dich praktisch alles töten kann, ließ den Start ziemlich begrenzt und stellenweise geradezu frustrierend wirken.

Andererseits wirst du belohnt, wenn du genug Geduld hast, um 10 oder 15 Stunden in Gothic 1 Remake zu investieren. Sobald du eine Karte, bessere Ausrüstung und ein paar Fähigkeiten hast, die verhindern, dass du jedes Mal stirbst, wenn ein Tier in deine Richtung niest, öffnet sich die Welt langsam. Plötzlich wagst du es, dich weiter von den Lagern zu entfernen, Pfade und Höhlen zu erkunden und herauszufinden, was hinter der Barriere eigentlich vor sich geht. Hier begann Gothic Remake mir zu zeigen, warum das Originalspiel den Status erreicht hat, den es hat, denn die Welt ist wirklich spannend zu erkunden, sobald man auch nur eine kleine Überlebenschance spürt.

Fortschritt bedeutet nicht nur, aufzuleveln und bessere Werte auf deiner Ausrüstung zu bekommen. Du musst gezielt nach Personen suchen, um Fähigkeiten zu erlernen und deine Attribute zu verbessern, was Lernpunkte und oft auch Erz-Nuggets kostet. Wenn du zum Beispiel Jäger werden willst, musst du jemanden finden, der dir beibringt, wie man Tiere häutet und Zähne oder andere wertvolle Teile von den Tieren entfernt, die du tötest. Ich würde dringend empfehlen, früh in das zu investieren, weil es dir viel mehr Dinge zum Verkauf gibt und somit ein stabileres Einkommen bietet. Das Spiel hat mir das tatsächlich schon ziemlich früh gesagt, aber ich hatte meine Skyrim-Scheuklappen fest in der Hand und bin einfach wahllos herumgerannt, ohne die Ratschläge zu ignorieren. Einer der ersten Jäger erklärte sehr deutlich, wie wichtig es ist, die getöteten Tiere nutzen zu können, aber ich dachte natürlich, ich wüsste es besser. Ich nicht.

Sobald all diese Elemente zusammengefügt waren, blühte das Gothic 1 Remake wie eine Blume in voller Blüte. Ich begann, herumzulaufen, die weiten und unglaublich schönen Gebiete zu erkunden und hatte tatsächlich viel Spaß damit. Als größten Bonus begann auch die Hauptgeschichte Fuß zu fassen, und ich fand endlich die Motivation, die mir am Anfang gefehlt hatte. Es war eine wirklich coole Erfahrung, aber ich habe auch einige Bedenken gegenüber neuen Spielern, die genau das Gleiche tun wie ich, einfach in die Welt hinausgehen, ohne zu erkennen, wie wichtig es ist, auf die Menschen zu hören, die man trifft.

Das ist tatsächlich einer der interessantesten Aspekte von Gothic 1 Remake. Das Spiel hat Tutorials, aber diese sind in der Welt und in Gesprächen mit seinen Charakteren versteckt. Du bekommst nicht einfach eine große Box auf dem Bildschirm, die dir sagt, du sollst einen Jäger suchen und lernen, wie man einen Wolf häutet. Stattdessen triffst du eine Person, die von ihren eigenen Erfahrungen spricht und erklärt, dass du neu und schwach bist und lernen solltest, die Tiere, die du tötest, zu nutzen. Es fühlt sich natürlicher an und passt sehr gut zum Universum, aber es erfordert auch, dass man wirklich zuhört.

Es dient als ziemlich elegantes Worldbuilding-Stück, weil die Welt bevölkert wirkt, ohne dass jede einzelne Person eine zentrale Figur in deiner Geschichte wird. Die meisten sind einfach Menschen, die arbeiten, schlafen, essen und versuchen, in der Kolonie zu überleben. Sie stehen nicht unbedingt herum und warten darauf, dass der Protagonist vorbeikommt, um ihm fünfzehn Erznuggets für das Pflücken von drei Blumen zu geben. Gothic Remake versucht, eine Welt zu erschaffen, die unabhängig vom Spieler existiert, und wenn sie gelingt, ist das einer der stärksten Aspekte des Erlebnisses. Die handgefertigte Welt und die unterschiedlichen sozialen Hierarchien der verschiedenen Lager sind ebenfalls ein zentraler Teil der treuen Modernisierung, die Alkimia Interactive in Unreal Engine 5 zu schaffen versucht hat.

Das Kampfsystem, das Magiesystem und die verschiedenen Überlebenselemente des Spiels sind ein gemischtes Muster. Der Nahkampf ist am Anfang nicht unbedingt sehr fortgeschritten. Du schwingst dein Schwert, schlägst auf etwas und hoffst, dass es stirbt, was meist später im Spiel passiert, wenn du bessere Ausrüstung und mehr Fähigkeiten hast. Nach und nach kann man mehrere Angriffe aneinanderreihen und neue Techniken lernen, aber die Steuerung wirkt immer noch etwas locker, und der Kampf ist sicherlich nicht der Hauptgrund, warum ich Gothic Remake empfehlen würde. Die Magie funktioniert auf ähnliche Weise. Du sammelst verschiedene Zauber, wirkst sie auf Gegner und behältst dein Mana im Auge, bis es aufgebraucht ist.

Es gibt ein überraschend gutes Kochsystem, und später lernst du Alchemie und bekommst Zugang zu Tränken, die natürlich viel effektiver heilen, aber das erfordert auch Investitionen und die richtigen Lehrer. Ich mag es sehr, dass Essen nicht nur ein Gimmick ist, das man aufhebt und dann ganz vergisst, sondern ein wichtiges System, besonders in den brutalen Anfangsphasen. Du kannst sogar mit Permadeath spielen.

Wie du dir denken kannst, ist Gothic Remake keine leichte Fahrt, und es wird einige geben, die es lieben, und andere, die es hassen. Aber alle können sich darauf einigen, dass Bugs, technische Pannen und Elemente, die einfach nicht zusammenpassen, ablenken. Und das bringt uns zum sogenannten "Euro Jank". Die Gothic-Reihe ist eines der Spiele, die den Begriff praktisch geprägt haben. Gothic Remake wurde von einem anderen Studio entwickelt, leidet aber immer noch unter einigen der gleichen Fehler, was vielleicht Sinn macht, da es versucht, dem Original sehr treu zu bleiben.

Wenn du in ein Haus rennst und zu nah an einen Tisch herankommst, bleibt der Protagonist nicht immer ordentlich davor stehen. Stattdessen rannte er plötzlich auf den Tisch, als wären Möbel nur alternative Treppen. Ich bin auch auf Gegner gestoßen, deren künstliche Intelligenz offensichtlich abgestürzt war, sodass sie einfach nur dastanden und mich leer anstarrten, während ich sie aus der Entfernung erschoss, und ich konnte fast sehen, wie der Speichel an ihren Mundwinkeln herunterlief. Manchmal blieb ich in Texturen oder Geometrie stecken und musste den Protagonisten wie einen Einkaufswagen mit einem defekten Rad befreien.

Also, würde ich Ihnen Gothic Remake empfehlen, meine lieben Leser? Ja, das würde ich tatsächlich, aber mit einem sehr wichtigen Vorbehalt. Gothic Remake ist ein wirklich spannendes Rollenspiel, wenn man es schafft, seinen Code zu knacken, und ich hoffe, meine Rezension kann dabei ein wenig helfen. Die Welt ist wunderschön, die Charaktere interessant, und während du dich durch die vielen kleinen Missionen und sozialen Hierarchien wühlst, findest du auch eine wirklich gute Hauptgeschichte, über die ich absichtlich nicht viel gesagt habe, weil sie es verdient, ohne Spoiler erlebt zu werden.

Wenn du die Geduld hast, den NPCs zuzuhören, den Ratschlägen folgst und akzeptierst, dass dein Charakter als Antwort der Kolonie auf eine nasse Papiertüte beginnt, dann öffnet sich Gothic 1 Remake langsam und bietet ein herausforderndes, aber befriedigendes Rollenspielerlebnis. Wenn du ungeduldiger bist und ab Level eins einfach mit dem Töten beginnen willst, wirst du hart bestraft, und das Spiel wird sich wahrscheinlich wie etwas anfühlen, das dich aktiv zum Aufhören bringen will.

Persönlich würde ich jedoch Gothic 1 Remake empfehlen. Es ist dem Original sehr treu, ob zum Guten oder zum Schlechten, und die Oberfläche ist immer noch rau, stachelig und voller Euro-Jank. Aber wenn man lange genug darunter kratzt, entsteht ein ziemlich feiner Juwel. Ein leicht schmutziger und ungleichmäßiger Edelstein, das sicher, aber trotzdem ein Edelstein.