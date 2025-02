Gothic 1 Remake-Demo jetzt beim Steam Next Fest verfügbar Sie haben Zugang zu Nyras Prologue, einem Charakter im Spiel, der die Erstellung Ihres Avatars in der endgültigen Version nicht beeinflusst, in einer einstündigen Testversion.

HQ THQ Nordic zögert immer noch, den Spielern ein Veröffentlichungsdatum für Gothic 1 Remake, die Neuinterpretation des Klassikers von Piranha Games aus dem Jahr 2001, mitzuteilen, aber heute können wir endlich einen kleinen Einblick in das bekommen, was Alkimia Interactive für diesen Titel vorbereitet, noch ohne festes Veröffentlichungsfenster. Anlässlich des Steam Next Fest, das heute beginnt, wurde eine Demo von Gothic 1 Remake namens Nyras Prologue veröffentlicht, die uns diesen Charakter Nyras vorstellt, einen Ex-Sträfling, der in der dunklen Welt von Gothic überleben muss. Dieser etwa einstündige Prolog ist getrennt von dem, den die Spieler bei der Veröffentlichung der Vollversion des Spiels erleben werden, obwohl Trophäenjäger ihn nicht verpassen sollten, da es für diese Demo auf Steam einen speziellen Erfolg für das Spiel gibt. Nyras Prologue wird bis zum 3. März verfügbar sein. Sie können hier kostenlos auf die Demo zugreifen. Und wenn du mehr unveröffentlichte Details über Gothic 1 Remake von seinen Schöpfern erfahren möchtest, verpasst nicht unser Interview mit ihnen bei Gamereactor. HQ