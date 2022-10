Gotham Knights spielt nur mit 30 fps auf Konsolen

HQ

Diejenigen, die Warner Bros. Games Montreals kommendes Actionspiel Gotham Knights auf Xbox Series und PlayStation 5 spielen möchten, sollten sich bewusst sein, dass das Spiel nur mit 30 fps spielt und keinen Leistungsmodus unterstützt, um die Bildrate auf Kosten von Auflösung und grafischen Details zu verbessern.

Diese Informationen stammen von der ausführenden Produzentin Fleur Marty im Discord-Kanal des Spiels (danke, Wario64), die erklärte.

"Ich weiß, dass sich viele von euch über die Verfügbarkeit eines Performance-Modus für Gotham Knights auf Konsolen wundern. Aufgrund der Art von Funktionen, die wir in unserem Spiel haben, wie z.B. die Bereitstellung eines vollständig ungebundenen Koop-Erlebnisses in unserer hochdetaillierten offenen Welt, ist es nicht so einfach, die Auflösung zu verringern und einen höheren FPS zu erzielen. Aus diesem Grund hat unser Spiel keine Performance/Quality Toggle-Option und läuft mit 30FPS auf Konsolen."

Dies war nicht die einzige Neuigkeit von Gotham Knights, die kürzlich eintraf, da auch bekannt wurde, dass das Spiel im November eine kostenlose Koop-Erfahrung für vier Spieler als Post-Launch-Support erhalten würde. Es wird als Heroic Assault bekannt sein und den Spielern die Möglichkeit geben, in einer Vielzahl von Herausforderungen im Arena-Stil gegen ikonische Schurken zu kämpfen. Es wird am 29. November 2022 ankommen.