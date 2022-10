Gotham Knights ist ein vertrauter und dennoch lustiger Superhelden-Toben

HQ

Trotz der Tatsache, dass es vor über einem Monat Gold wurde und in ein paar Wochen veröffentlicht wird, hatten wir gerade erst unsere erste Gelegenheit, das kommende Actionspiel von Warner Bros. Games Montreal, Gotham Knights, in die Hand zu nehmen. Diese Geschichte spielt in einer Version des DC-Universums, in der Batman getötet wurde, und dreht sich um vier der Schützlinge des Caped Crusader, die Gotham City vor den schurkischen kriminellen Oberherren verteidigen, die die fiktive Metropole übernehmen wollen, während sie gleichzeitig das eigentliche Geheimnis darüber lüften, wie der größte Detektiv der Welt sein vorzeitiges Ende fand.

Für diejenigen, die mit diesem Titel nicht ganz auf dem Laufenden sind, ist es keine Fortsetzung oder ein Spin-off der von Rocksteady entwickelten Arkham-Spielereihe. Vielmehr ist es etwas völlig Neues und Frisches, obwohl es offensichtlich nur so viele kreative Freiheiten gibt, die man sich mit Batman und DC nehmen kann, denn vieles fühlt sich bekannt an und sieht auch so aus. Gotham City ist immer noch dunkel, nass, trostlos und düster, und die Charaktere haben alle ähnliche Persönlichkeiten und Designs - auch wenn sie immer noch einzigartig sind. Und ich erwähne das, weil man diesen Titel als Teil des Arkham-Universums verwechseln könnte, da er sich wirklich so anfühlt, als gehöre er dorthin.

Zumindest tut es das, bis Sie tatsächlich in das Gameplay schauen. In den ähnlichen Arkham-Spielen war Batmans Kampf- und Spielstil fast übermenschlich und gottesfürchtig (obwohl Bruce Wayne nur ein Mann ist). Sie können sich Horden von Feinden stellen und sie alle in wenigen Augenblicken besiegen, indem Sie eine Kombination von Kampfkunsttechniken verwenden, bei denen Batman sich durch einen Kampf schleudert und 720-Spin-Roundhouse-Tritte perfekt auf die Schädel unglücklicher Krimineller macht. Es hat Spaß gemacht, schien aber für einen sterblichen Mann kaum plausibel. In Gotham Knights fühlen sich die Ritter verwurzelter und realer und kämpfen wie hochtrainierte Individuen. Der Kampf ist langsamer, methodischer und strategischer, und Sie müssen über Ihre Aktionen nachdenken und darüber, ob es der richtige Zug ist, um einen Schlag zu werfen oder einem Angriff auszuweichen. Dadurch fühlt sich der Kampf manchmal etwas träger an, bringt aber auch ein Maß an Fluidität mit sich, das sich perfekt in das Momentum-System der Fähigkeiten integriert.

Dies ist eine neue Funktion, bei der Sie mit Landeangriffen belohnt werden und Angriffen perfekt ausweichen. Jede Aktion fügt einer Leiste unten rechts in Ihrem HUD ein wenig hinzu, und wenn sich die einzelnen Segmente der Leiste füllen, können Sie eine von vielen freischaltbaren Momentum-Fähigkeiten verwenden, die im Wesentlichen ausgefallene Angriffe sind. Für Batgirl könnte dies ein mächtiger atemberaubender Zug sein, während Sie für Nightwing auf einen Feind springen können, um ihn niederzuschlagen. Und natürlich kommt dies alles zu den regulären leichten und schweren Angriffen, Ausweichmanövern und Fernkampfangriffen hinzu, die Sie sogar anvisieren können, indem Sie für jeden Charakter eine Über-die-Schulter-Perspektive einnehmen (auch wenn dies Red Hood und seinen Doppelpistolen am besten passt).

Aber einer der Hauptpunkte von Gotham Knights ist, wie Sie den Kampf so angehen können, wie es Ihnen und dem Ritter, den Sie spielen, passt. Wenn Sie Lust haben, kopfüber in Gefahr zu rennen und Ihre Fäuste sprechen zu lassen, können Sie das, obwohl es am besten wäre, so etwas wie das gut ausgestattete Batgirl oder das Brawler-artige Red Hood zu tun. Wenn Sie Lust auf einen heimlicheren Ansatz haben und die Schatten zu Ihrem Vorteil nutzen möchten, ist dies auch eine Option, von der sich Robin auszeichnet. Die Kombination aus Stealth- und Brawler-Gameplay ist immer noch da, wieder wie in der Arkham-Serie.

Und für diejenigen, die sich fragen, wie das Design mit mehreren Protagonisten für Gotham Knights funktioniert, ist es einfach und ziemlich effektiv. Im Wesentlichen spielen sich jeder der vier Charaktere, obwohl er in vielerlei Hinsicht einzigartig ist, alle ähnlich, was bedeutet, dass Sie am Standort des Belfry-Hubs zwischen ihnen wechseln können und sich dennoch wohl fühlen, wenn Sie die Ziele einer Mission angehen. Es gibt auch keinen wirklichen Unterscheidungsfaktor für die Art und Weise, wie ein Charakter eine Mission ändert, es sind nur kleine Dialoge und Story-Beats, die eine Zwischensequenz oder einen Moment für einen Charakter einzigartig machen, da der Rest gleich bleibt. Und dies ist auch eine ähnliche Geschichte für den Fortschritt, da jeder Charakter Fähigkeitspunkte teilt, die durch das Besiegen von Feinden im Kampf und das Abschließen von Weltaktivitäten verdient werden. Sie können theoretisch das gesamte Spiel als Robin spielen und dann im letzten Moment zu Batgirl wechseln und haben Tonnen von Fähigkeitspunkten, die Sie ausgeben und den Charakter spezialisieren können, wie Sie es für richtig halten. Es ist alles sehr intuitiv und unkompliziert.

Was ich sagen werde, ist, dass mich die Erkundung und die offene Welt von Gotham City noch nicht begeistert haben. Es fühlt sich sehr groß und breit an, aber auch ziemlich leer und karg. Sicher, es gibt Kriminelle zu finden und zu verprügeln und Verbrechen zu verhindern (das sind grundlegende Aktivitäten, die Sie mit dem Besiegen von Wellen von Feinden und so weiter beauftragen), und es gibt eindeutig auch Nebenquests und Sammlerstücke, die Sie erwerben können. Aber ich kann nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass dieser Version der Metropole etwas von der Schwerkraft und dem Charakter fehlen wird, die Arkham Asylum, Arkham City und Gotham City so unterhaltsam gemacht haben, zumal die Ritter nicht so fähig sind, durch die offene Welt zu reisen wie Batman in den Arkham-Spielen. Sie haben immer noch eine Greifpistole und Gleitmechaniken, aber das ist langsamer und geerdeter (wie im Kampf), was bedeutet, dass Sie nicht einfach die Seite eines Gebäudes mit Mach 10 vergrößern und dann wie ein Marschflugkörper in die Nacht fliegen können. Nein. Jetzt müssen Sie sich auf das Batcycle verlassen, um sich fortzubewegen, und während es den Trick macht, ist es eine langsamere Form des Reisens, und ich kann sehen, dass schnelles Reisen zu einer weit verbreiteten Funktion wird.

Doch obwohl ich meine Zweifel an der offenen Welt habe, mag ich die Art und Weise, wie WB Montreal seine Protagonisten serviert hat. Dies ist eine konfliktreiche und eher dysfunktionale Familie, die gezwungen war, zusammenzuarbeiten, und man kann manchmal die Reibung zwischen den Helden spüren und dennoch sehen, wie sie sich umeinander kümmern und sich aufeinander verlassen. Ich war besorgt, dass so viele Hauptfiguren die Erzählung verwickeln und sie auf sich selbst stürzen lassen würden, aber es scheint, als hätte WB Montreal es hier herausgefunden. Und dies ist eine ähnliche Geschichte mit den Schurken, da man befürchten könnte, dass es zu viel sein könnte, so viele bedrohliche Feinde in einem Spiel zu schlucken, aber die Geschichte scheint jeden großen Bösewicht einzeln anzugehen (zumindest von dem, was ich gesehen habe). Ich stand Harley Quinn gegenüber, und während ich sagen werde, dass sie sich mit der Arkham-Version (und so ziemlich jeder Version des Charakters, die ich je gesehen habe) sehr vertraut fühlt, war sie eine fesselnde und unterhaltsame Bedrohung, die sogar eine anständige Herausforderung darstellte, als der Bosskampf kam, bei dem die Ritter sie zu Fall brachten und ihre Verschwörung vereitelten.

Wenn ich auf meine Zeit mit Gotham Knights zurückblicke, kann ich nicht ganz sagen, dass es die Spieler umhauen und etwas wirklich Einzigartiges servieren wird, das über das hinausgeht, was wir bereits im Action-Brawler-Genre gesehen haben. Aber wenn Sie die Arkham-Spiele mögen, wenn Sie ein Fan von DC sind und nach einer Chance suchen, nach Gotham City zurückzukehren, gibt es hier viel, worauf Sie sich freuen können. Und das alles, ohne über die auffällige Grafik oder die Funktionsweise der Anzug-Customizing-Suite zu sprechen, weil ich das nicht ganz in vollem Umfang erkunden konnte. Dies entwickelt sich zu einem lustigen und unterhaltsamen Titel, bei dem Sie sich sogar mit einem Freund zusammenschließen können, um sich dem Unterleib von Gotham City zu stellen, und aus diesem Grund werde ich aufgeregt bleiben und mich auf den Starttag am 21. Oktober freuen.