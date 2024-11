Gotham Knights inspirierte The Batman und The Pinguin's Gotham City

HQ

Obwohl es seine Laster hatte, war eines der stärkeren Elemente von WB Games Montreal Gotham Knights die Darstellung von Gotham City. Der Titel gab uns eine solide Darstellung der berühmten Metropole, auch wenn diese Darstellung viel von der Interaktion und Komplexität vermissen ließ, die Rocksteady in der Batman: Arkham -Serie erreicht hat. Aber das Gesamterscheinungsbild reichte den Leuten aus, die damit beauftragt waren, eine Version von Gotham für The Penguin (und damit auch The Batman ) zu erstellen, da die Firma für virtuelle Produktion und visuelle Effekte Pixomondo schließlich mit WB Games Montreal zusammenarbeitete, um die verwüstete Version von Batmans Reich zu konstruieren.

In einem Interview mit Variety sprachen Jonny Slow, CEO von Pixomondo, und VFX-Supervisor Nathaniel Larouche darüber, wie diese Zusammenarbeit funktionierte.

Larouche erklärte: "Wir hatten zwei Telefonate mit den Spieleentwicklern, die sich unserem Produktionsaufruf anschlossen - etwas, das eine seltene Erfahrung war."

Er fügte hinzu, dass der Übergang relativ einfach und unkompliziert war, da die Gotham-Assets bereits in Unreal Engine existierten, dem gleichen Werkzeug, das Pixomondo verwendete, um seine Version der Stadt zu erstellen. Larouche drückte aus: "Das ist etwas, was wir noch nie zuvor getan haben. Es ist ein einfacher und offensichtlicher Fall, wie man die Kosten und den Zeitaufwand für die Schaffung von Dingen reduzieren kann, die bereits in der Welt existieren."

Slow meldete sich auch zu Wort: "Wir sagten: 'Das ist etwas, das existiert, können wir es in irgendeiner Weise verwenden?' Ich denke, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht zu weit nach Inspiration suchen muss, weil es sie bereits gibt."

Dies ist eindeutig ein weiterer Grund, warum Unreal Engine wahrscheinlich die Zukunft vieler Spieleentwicklungen ist, da es zur Zusammenarbeit mit anderen Unterhaltungsindustrien führt, da so viele Menschen alle die gleiche Technologie verwenden und mit ihrer Funktionsweise vertraut sind.