Gotham Knights: Eure Charaktere gewinnen an Erfahrung, selbst wenn ihr sie ignoriert

Das Koop-Abenteuer Gotham Knights soll Spieler laut Warner Bros. dazu ermutigen, verschiedene Helden auszuprobieren, statt sich auf einen festzulegen. In einem Interview mit Gamesradar bestätigten Creative Director Patrick Redding und Executive Producer Fleur Marty, dass Teile des Charakterfortschritts zwischen den unterschiedlichen Spielfiguren geteilt werden:

"Da der Story-Verlauf von allen Charakteren geteilt wird, ist es auch sinnvoll, dass ihr sie nicht jedes Mal von Grund auf neu aufleveln müsst, wenn ihr sie durchwechseln möchtet", erklärte die Produzentin. "[Das Auswechseln der Spielfiguren] bleibt auch in Bezug auf unsere Erzählung sehr kohärent. [...] Da die anderen Mitglieder der Batman-Familie immer im Hintergrund präsent sind, während ihr in der Welt Verbrechen bekämpft oder Rätsel löst, bleiben sie natürlich nicht untätig. Es macht also Sinn, dass sie ebenfalls Fortschritte erzielen und stärker werden."

Die Spieler werden sich also nicht zwischen Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin entscheiden müssen, sobald sie Gotham Knights spielen. Wenn ihr mit einem Freund unterwegs seid, dürft ihr übrigens auch beide mit dem gleichen Charakter spielen. Warner erinnert bei dieser Gelegenheit noch einmal daran, dass der Titel zwar prinzipiell alleine gespielt werden kann, das sei aber nicht die bevorzugte Spielweise:

"Die Zwei-Spieler-Dynamik passt zur Fantasie und zum Gotham-City-Setting", gibt Patrick Redding zu bedenken. "Das 'Duo' oder Team-up ist ein so zentrales Merkmal des Universums, dass es in Comics, Animationen, Filmen und TV-Serien ein stenografisches Kürzel dafür gibt." Gotham Knights soll noch in diesem Jahr auf PC, Playstation 4/5, Xbox One/Series erscheinen.