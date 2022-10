Gotham Knights bekommt neuen Gears of War-inspirierten Launch-Trailer

HQ

Es ist noch nicht einmal eine Woche her, seit Warner Bros. Games Montréal uns den sogenannten Gameplay-Launch-Trailer für Gotham Knights gegeben hat, aber ein Launch-Trailer reicht anscheinend nicht aus, wenn man sich von einem der berühmtesten Trailer aller Zeiten inspirieren lassen möchte.

Denn Gotham Knights hat heute einen zweiten Launch-Trailer bekommen. Dieser ist von der filmischen Art, und es ist schwer, nicht an den Mad World-Trailer von Gears of War zurückzudenken, wenn eine melancholische Version von Band of Horses 'The Funeral im Hintergrund läuft, während Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin sich an ihre Zeit mit Batman erinnern.

Welche Art von Launch-Trailer behältst du: Gameplay, Cinematic oder eine Mischung aus beidem? Was sind einige der ganz Großen?