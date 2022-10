HQ

Nachdem ich in der Rolle von Red Hood ein kniffliges Mordrätsel gelöst hatte, fand ich heraus, wo sich einige wirklich fiese Feinde verstecken. Ich walze aus dem Gebäude, zücke elegant den Enterhaken und schieße ihn über ein Dach, um wegzugleiten, springe zu meinem Motorrad und mache die belebten Straßen von Gotham City für Unheilstifter unsicher, indem ich die Gangster angreife, die ich auf dem Weg in einer mächtigen Sequenz sehe. Dann stürze ich mich elegant zusammen mit Nightwing in einen Kampf, tanze wie ein gut choreografiertes Ballett um die Feinde herum und vernichtende Schläge aus.

Theoretisch jedenfalls. Denn genau so hatte ich mir das Spielen von Gotham Knights erhofft. Ich bin ein großer Fan des DC-Universums, und die eklatante Leere der DC-Spiele, die nach der Arkham-Serie eingesetzt hat, hat mich dazu gebracht, diesen Titel mit großem Interesse zu verfolgen. Weil die Prämisse so gut ist. Batman ist tot und seine Schüler haben die Macht übernommen; Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin.

Nur weil Batman tot ist (richtig?), heißt das nicht, dass es für Gothams Abschaum frei ist.

Da sie nicht ganz so fähig sind wie der alte Bruce Wayne, können Sie mit Freunden in Spiele einsteigen, um gemeinsam gegen Gotham City anzutreten und Koop zu spielen. Mit großartigem Gameplay und ausgefallenen Grafiken wäre dies ein Traumspiel von mir gewesen. Aber es gab Warnzeichen. Unter anderem hat sich die Entwicklung so lange hingezogen, dass die Versionen PlayStation 4 und Xbox One zugunsten von PlayStation 5 und Xbox Series S/X komplett verworfen wurden. Dass es einst für alte Hardware gedacht war, liegt leider auf der Hand.

Genau aus diesem Grund sollte die Erfahrung, die ich im obigen Absatz beschrieben habe, wahrheitsgetreuer so klingen:

Nach ein paar zufälligen Klicks habe ich ein weiteres sich wiederholendes Mordrätsel in der Rolle von Red Hood gelöst, und dank dessen habe ich erfahren, wo sich mehr von den gleichen Feinden verstecken - ich war es gewohnt, sie auszuschalten. Ich versuche, aus dem Gebäude herauszukommen, bleibe aber in der Geometrie stecken und kann die Tür beim ersten Versuch nicht verlassen, woraufhin ich versehentlich etwas Gesundheit verbrauche, bevor ich den Enterhaken heraushole und versehentlich in das falsche Gebäude schieße. Ich rufe nach dem Motorrad, aber ich bin offensichtlich am falschen Ort, weil es nicht dort auftaucht, wo ich es haben möchte. Sobald ich endlich das Motorrad bekomme, gibt es eine wirklich langweilige Transportsequenz auf leblosen Straßen, wo es sinnlos ist, sich mit Feinden zu beschäftigen, da es keinen Unterschied macht, bevor ich zusammen mit meinem Partner, der Nightwing spielt - der leider mitten im Kampf ausgeloggt wird - in einige Kämpfe verwickelt werde, während ich ungeschickt versuche, in abgehackten 30 Bildern pro Sekunde reibungslos zu spielen.

Mehrere bekannte Charaktere kehren in neuen, aufgepeppten Versionen zurück, die sich jedoch oft fragwürdig auf den gleichen Prämissen wie in Marvel anfühlen.

Viele dieser Probleme rühren daher, dass sich Gotham City alt anfühlt. Die Umgebungen sind sicherlich hübsch, und viele der Zwischensequenzen bieten beeindruckende Texturen und Effekte, aber die Welt ist fast tot. An der Hauptstraße von Gotham City mit vielen beleuchteten Fenstern zu stehen, die Leben und Bewegung anzeigen, aber nur ein oder zwei Fußgänger draußen zu sehen, die sich auch sehr seltsam verhalten, ist leider alltäglich. Außerdem ist die Animationsarbeit eigentlich gar nicht sehr gut und die Charaktere fühlen sich unbeholfen an. Ich musste eigentlich Batman: Arkham City für die Xbox 360 hochfahren, um zu sehen, ob sie dort so steif war, aber Tatsache ist, dass der alte Klassiker einen besseren Flow hat als dieser.

Um weiter zu jammern, denke ich, dass es eine völlig unnötig hohe Fähigkeitsschwelle hat, um ins Spiel zu kommen. Gotham Knights hat ein ziemlich komplexes Menüsystem, bei dem so ziemlich alles Untermenüs hat. Wenn es so fummelig sein soll, muss es von logischen und tiefen Systemen unterstützt werden, die wirklich zur Erfahrung beitragen, etwas, was die Entwickler meiner Meinung nach nicht getan haben. Es fühlt sich einfach wie eine Menüführung an, die sehr wenig hinzufügt und auch nicht ganz bequem mit Controllern ist, und selbst hier fühlt sich der Klassiker Batman: Arkham City durchdachter und spielerfreundlicher an.

Die Kämpfe, wenn sie funktionieren (vorzugsweise im Koop), sind das Highlight des Spiels.

Ein Großteil dieser Kritik kommt jedoch daher, dass ich enttäuscht bin, wenn ich weiß, wie gut das hätte sein können. Denn es ist sicher kein schlechtes Spiel. Die Tatsache, dass es vier Charaktere gibt, von denen jeder unverwechselbar unterschiedlich ist, trägt viel zur Abwechslung bei und es macht Spaß, sie alle auszuprobieren, um meinen Favoriten zu finden. Ich persönlich mag Batgirl und Red Hood sehr, die sich in vielerlei Hinsicht sehr einzigartig anfühlen. Die Kämpfe bieten auch etwas mehr Tiefe, da es einige ziemlich schöne Stealth-Möglichkeiten gibt, und Sie werden auch dafür belohnt, dass Sie besonders geschickt in Dingen wie Schadensvermeidung oder taktischem Spielen sind.

Gotham Knights ist ein progressionsbasiertes Spiel, in dem Sie immer wieder die gleichen Dinge tun, um mehr Fähigkeiten und bessere Ausrüstung zu erhalten, was wiederum erforderlich ist, um es mit den immer schwierigeren Gegnern aufzunehmen, denen Sie gegenüberstehen. Es gibt auch viele Geheimnisse zu entdecken. Das Problem ist jedoch, dass es sich nie wirklich engagiert. Während ich DC-Tropen wie Batmans alte Fledermaussignallampe in einem Polizeilager oder Verweise auf obskure Charaktere genieße, habe ich nie das Gefühl, dass es diesen natürlichen Antrieb gibt, der mich dazu bringt, weiterzumachen. Während ich mich beim Spielen (meistens) nicht gelangweilt habe, hatte ich sicherlich auch keine Probleme, den Controller aus der Hand zu legen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich in der Stadt fortzubewegen, aber leider ist keine von ihnen unterhaltsam.

Auch die Geschichte des toten Batman wird weitgehend vernachlässigt. Dies liegt zum Teil daran, dass es vier verschiedene Charaktere gibt, die die Geschichte teilen sollen. Die Erzählung ist nicht sehr scharf und die Dialoge fühlen sich selten natürlich an. Darüber hinaus gibt es oft eine Diskrepanz zwischen dem, was die Geschichte sagt und dem, was ich tatsächlich im Spiel mache, wie wenn Red Hood ausruft, dass er den Mund halten und es ruhig angehen muss, während Feinde in einer Stealth-Sequenz nach mir suchen, woraufhin die Szene damit beginnt, dass er gewaltsam eine Tür aufstößt. Genau das Gegenteil von dem zu tun, was die Geschichte will, dass ich fühle und tue.

Es ist, als gäbe es für jeden Vorzug, den das immer noch beträchtliche Abenteuer bietet, auch etwas Negatives, das es daran hindert, sein Potenzial auszuschöpfen. Gotham Knights ist am besten in den Schlachten, die sich herausfordernd anfühlen, und wenn der Online-Code wie versprochen funktioniert, damit ich mit einem Freund spielen kann. Dann gibt es automatisch ein bisschen mehr Hektik, wenn wir Dinge finden, die wir uns gemeinsam ansehen, Quests erledigen und mittelschwere Bosse ausschalten können (ich werde nicht verraten, welche). In diesen Momenten fühle ich mich tatsächlich so unterhalten, dass eine Bewertung von sieben näher gerückt wäre.

Nach und nach schaltest du weitere Fähigkeiten und Gadgets frei, aber das System ist nicht intuitiv und macht Spaß genug.

Aber sobald ich da drin bin, durch die langweiligen Menüs fummele, der lahmen Geschichte lausche und mich mit einem schlecht eingeführten Charakter durch die trostlose Spielwelt bahne, verfliegt schnell der Drang zum Weiterspielen. Vier-Personen-Koop in einem von der Horde inspirierten Modus kommt im November, wenn ich plane, zum Spiel zurückzukehren, aber in der Zwischenzeit habe ich das Gefühl, dass die Zeit, die ich mit Gotham City für diese Überprüfung verbracht habe, mehr als genug ist, und für mich ist das eine große Enttäuschung.