Gorgeous Visions of Mana angekündigt

Am Donnerstag gab es Gerüchte, dass Square Enix den Namen Visions of Mana markenrechtlich geschützt hat. Über Nacht erfuhren wir, dass dies der nächste Teil der klassischen Mana-Serie ist.

Wir haben zwar nicht viel über das Spiel erfahren, aber wir wurden mit einem unglaublich coolen Trailer verwöhnt, den ihr euch unten ansehen könnt. Es war nicht die Art von Ankündigung, die wir erwartet hatten, aber wenn man bedenkt, dass es 15 Jahre her ist, dass wir mit Heroes of Mana im Jahr 2007 ein Spiel in der Hauptserie bekommen haben (seitdem haben wir nur Remakes, Handyspiele und Spin-offs bekommen), war es eine sehr willkommene Nachricht. Das Spiel wird nächstes Jahr für PC über Steam, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox Series S/X veröffentlicht.