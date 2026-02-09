Gore Verbinski beschreibt, wie er die abgesetzte, harte R-Adaption Bioshock gehandhabt hätte

Während Videospiel-Adaptionen heute vielleicht sehr beliebt sind, waren die Studios 2008 viel skeptischer mit ihnen. Einige konnten Geld verdienen, aber sicher nicht alle, und fast alle erhielten schlechte Bewertungen. Daher war es für niemanden wirklich überraschend, dass der ursprünglich 2008 angekündigte Bioshock -Film letztlich eingestellt wurde.

In einem kürzlichen Reddit-AMA zur Bewerbung seines kommenden Films Good Luck, Have Fun, Don't Die, Pirates of the Caribbean, wurde Regisseur Gore Verbinski gefragt, was genau mit dem Bioshock Film passiert ist, den er eigentlich inszenieren sollte, und wie weit er damit gekommen ist.

"Ich habe dieses Projekt geliebt, als wir kurz davor waren, es bei Universal zu realisieren." erklärte Verbinski. "Ich wollte mich intensiv mit dem ödipalen Aspekt beschäftigen und es definitiv mit den Little Sisters und den 'Entscheidungen' des Protagonisten hart halten... und die Konsequenzen."

"Ich hatte mit Autor John Logan eine Lösung gefunden, um beide Enden zu haben, und ich freute mich darauf, das auf die große Leinwand zu bringen und die Leute wirklich zu verdrehen." Verbinski fuhr fort. "Ich hatte großartige Entwürfe für die Big Daddies und die gesamte unterwasserverrückte Art-Déco-Ästhetik. Jedes Jahr höre ich etwas über das Projekt, aber ich bin mir nicht sicher, ob irgendein Studio bereit ist, dorthin zu gehen, wohin ich wollte."

Leider sollte der Film nicht zustande kommen, und er wurde etwa 2013 offiziell eingestellt. Jetzt jedoch entwickelt Netflix eine neue Bioshock -Adaption, die vielleicht nicht Gore Verbinski hat, aber eine bessere Chance hätte, in der modernen Ära der Videospiel-Adaptionen realisiert zu werden.