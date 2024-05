Gordon Ramsay nimmt es in diesem urkomischen Fan-Video mit Minecraft auf

HQ

Wir alle wissen, dass Gordon Ramsay gerne die Welt bereist, auf der Suche nach aufregenden neuen Zutaten und kulinarischen Techniken, aber es stellt sich heraus, dass er auch gerne in neue Welten reist.

Der ikonische Koch hat sich in diesem urkomischen neuen Fan-Video, in dem Ramsay ein Minecraft -Abenteuer führt, in Mojangs blockiger Welt wiedergefunden. In dem Video plündert er Höhlen und Verliese, erklimmt Dschungelbäume, kocht für Dorfbewohner und rennt um sein Leben, und das alles wurde vom YouTuber TortillaDelta13 hervorragend gemacht.

Schauen Sie sich das Video unten an, um ein paar lustige Minuten Minecraft Parodie zu sehen.