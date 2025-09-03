Gordon Murrays neuer Supersportwagen kostete 5 Millionen Dollar

HQ

Gordon Murray machte sich in den 1970er und 1980er Jahren einen Namen als führender Designer und Konzeptingenieur der Formel 1 und war dann die treibende Kraft hinter der Entwicklung des McLaren F1, der 33 Jahre später immer noch als der beste Sportwagen aller Zeiten gilt. Heute besitzt und betreibt er seine eigene Autofabrik, zu der auch die Marke Gordon Murray Automotive (GMA) gehört, die den Supersportwagen T50 baut. Darüber hinaus hat Gordon Murray eine neue Abteilung von GMA gegründet, die nur spezielle Autos für besondere Kunden (mit großen Geldbörsen) herstellen wird. Diese Sparte nennt sich Gordon Murray Special Vehicles und ihr erstes Projekt heißt GMSV Le Mans GTR und ist eine Art Kombination aus dem T50, McLaren F1 und gleichzeitig eine Hommage an die Old School GTE-Longtails. Der Le Mans GTR basiert natürlich auf dem T50-R und beherbergt den gleichen V12, der vom Briten Cosworth in Handarbeit gebaut wurde. Er hat einen Vierliter-Hubraum, dreht auf satte 12.100 U/min und hat 645 PS. Das Auto selbst wird nur in 24 Exemplaren gebaut und soll Gerüchten zufolge etwas mehr als 50 Millionen Kronen pro Stück kosten.

Hier ist, was Gordon in der offiziellen Pressemitteilung sagt:

"Longtail-Rennwagen vereinen aerodynamische Vorteile und ästhetische Ausgewogenheit perfekt, ich habe ihre Mischung aus durchdachter Technik und fließendem Design schon immer geliebt."