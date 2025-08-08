Goosebumps nach zwei Staffeln gestrichen

HQ

Das ist das Ende des Spuks. Nach zwei Staffeln übernatürlicher Schrecken setzt Disney den letzten Nagel in den Sarg für Goosebumps und setzt die Serie ab, obwohl die Zuschauerzahlen tatsächlich gestiegen sind. Was wirklich schade ist, da die Serie es geschafft hat, R.L. Stines Vermächtnis sowohl zu ehren als auch zu erweitern, indem sie zu gleichen Teilen Dunkelheit und (relativ) familienfreundlichen Spaß lieferte, etwas, das wir alle, die mit Are You Afraid of the Dark aufgewachsen sind? kann sich wahrscheinlich damit identifizieren.

In der ersten Staffel lernten wir eine Gruppe von Highschool-Schülern kennen, die einen alten Todesfall untersuchen, während die zweite Staffel den Zwillingen Devin und Cece folgte, die den Sommer mit ihrem Vater in Gravesend verbrachten, nur um mit einer mysteriösen Bedrohung konfrontiert zu werden. Disney hat sich nicht genau dazu geäußert, warum Goosebumps endet, und wie bereits erwähnt, waren die Zahlen solide. Variety berichtet beispielsweise, dass die erste Staffel weltweit 118 Millionen Stunden gestreamt wurde.

Dennoch besteht immer noch die Möglichkeit, dass eine dritte Staffel stattfinden könnte. Die Serie wurde von Sony produziert, die nun versuchen wollen, sie an einen anderen Sender oder Streaming-Dienst zu verkaufen. Hoffen wir also, dass sie Erfolg haben, und in der Zwischenzeit bleiben die ersten beiden Staffeln für alle verfügbar, die eine Dosis leicht gruseliger Unterhaltung genießen, gespickt mit 90er-Jahre-Nostalgie.

Hast du dir Goosebumps angeschaut und erinnerst du dich an Are You Afraid of the Dark?