Googles Pixel Watch 2 ist ideal für den aktiven Nutzer

HQ

Eine der größten Anwendungen für Smartwatches scheint sich auf Fitness und Gesundheit zu beziehen. Die neuesten Geräte verfügen über Sensoren und Systeme, die Herzfrequenz, Hauttemperatur, Stresslevel, Schlafgewohnheiten und vieles mehr verfolgen können, und Google lehnt sich für seine Pixel Watch 2 gründlich an das Fitnessthema an.

Dieses Gerät verfügt über zusätzliche Sensoren, um Ihre Herzfrequenz und andere Körpermaße genauer im Auge zu behalten, und verfügt sogar über integrierte Systeme, die Ihnen helfen, Stress zu bewältigen und zu verfolgen. Die Uhr verfügt sogar über eine Echtzeit-Fitnessunterstützung, mit der Sie Ihr Training verbessern und verfeinern können, um ein Trainingsziel zu erreichen.

Um zu sehen, ob dies die Smartwatch für Sie ist, schauen Sie sich unbedingt den neuesten Quick Look unten an, in dem unser eigener Magnus eine Menge Gedanken und Feedback zur Google Pixel Watch 2 unten teilt.