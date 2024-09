Googles Pixel 9 Pro behauptet, das bisher leistungsstärkste Pixel zu sein

HQ

Es kann immer schwierig sein zu sagen, für welches Smartphone es sich lohnt, sein Geld auszugeben, zumal es jedes Jahr marginale Upgrades gibt und im Allgemeinen eine Reihe von Modellen umfasst, die sich über mehrere ähnliche, aber unterschiedliche Modelle erstrecken. Mit der neuen Reihe von Pixel -Geräten von Google fragen Sie sich vielleicht, ob das Pixel 9 Pro Ihre Investition wert ist?

Um diese Frage zu beantworten, haben wir das Smartphone in die Hände bekommen und es in den Mittelpunkt einer brandneuen Folge von Quick Look gestellt. Wir befassen uns mit der leistungsstarken Hardware, den verschiedenen Gemini Elementen der künstlichen Intelligenz und all den anderen Tricks und Funktionen, die sie bietet.

Ihr könnt dieses Video unten für einen großen Google Pixel Talk finden, der von unserem eigenen Magnus moderiert wird.