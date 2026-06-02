Googles neuer Home-Lautsprecher könnte bald erscheinen

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Android Police hat bemerkt, dass Best Buy Canada einen neuen Google Home Speaker gelistet hat. Diese Liste zeigt nur die beiden Farben, die in Kanada erhältlich sein werden: das tiefgraue Hazel und das cremeweiße Porzellan. In den USA wird der Google Home-Lautsprecher auch im ruhigen grünen Jade und dem kräftigen rosa Berry erhältlich sein. Der US-Preis liegt bei 99,99 $.

Zuvor hatte Google ein Veröffentlichungsdatum für ihren Google Home Speaker angekündigt, und es war "Frühjahr 2026". Wir sind jetzt im Sommer, also was ist los?

Der Google Home Speaker ist "für Gemini entwickelt", was der Grund sein könnte, warum er sein angestrebtes Veröffentlichungsdatum nicht erreicht hat. Die Integration von Gemini in bestehende und neue Produkte verlief nicht reibungslos, und es gibt großen Druck, dass der Google Home Speaker sofort reibungslos funktioniert.

Google Home Speaker wird das erste Google-Smart-Home-Produkt sein, das rund um Gemini entwickelt wird.