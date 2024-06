Googles neue KI-Suchen haben einige urkomische Ergebnisse

HQ

Google hat eine neue Art der Integration von KI in sein Suchsystem eingeführt, die Ihnen einen KI-Überblick über alles gibt, was Sie in der Leiste suchen. In einigen Fällen kann es eine hilfreiche Zusammenfassung der von Ihnen angeforderten Informationen sein, aber wir haben auch viele unerwartete Antworten im Internet gesehen.

Viele Twitter/X-Posts haben sich der KI-Übersicht und den Ergebnissen, die sie erzielen kann, gewidmet. Einer sagt uns, dass wir Kakerlaken haben sollten, die in Penissen leben, während ein anderer vorschlägt, dass man Menschen töten sollte, um seine mörderischen Gedanken loszuwerden.









Sie können die KI-Übersicht loswerden, wenn Sie nicht möchten, dass Ihnen diese Art von Informationen zugeworfen wird, indem Sie einige der Standardsuchoptionen Ihres Browsers neu konfigurieren, aber wenn Sie gerne zufällige und verrückte Vorschläge erhalten, müssen Sie an nichts herumfummeln.

