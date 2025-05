Googles neue KI erschafft mit einer einfachen Textzeile beeindruckende Videospielwelten

HQ

Googles neue Video-KI Veo 3 hat in den letzten Tagen viel Aufmerksamkeit erhalten. Es kann nicht nur fast unheimlich überzeugende Clips erstellen, sondern sie auch mit perfekt synchronisiertem Audio kombinieren. Sie können sich hier einige Beispiele dafür ansehen, wozu es in der Lage ist, alle diese Videos werden von KI gerendert und sind völlig gefälscht.

Aber... Veo 3 ist auch zu anderen Dingen fähig, wie es scheint. Ein X-Benutzer namens fofrai hat jetzt ein Video geteilt, in dem wir sehen, wie Videospielwelten nach zwei einfachen grundlegenden Eingabeaufforderungen erstellt wurden, nämlich:

> ein Open-World-Videospiel in der Third-Person-Perspektive, das herumläuft

> ein FPS-Videospiel in/auf einem...

Dies sollte Spieleentwickler erschrecken, denn es bedeutet, dass es nicht viel mehr als eine einfache Textzeile braucht, um ein Konzept zu erstellen, das enorm viel Zeit und Ressourcen erfordern würde, um es zu realisieren.

Dass KI in Zukunft vermehrt in der Spieleentwicklung zum Einsatz kommen wird, muss als Realität anerkannt werden, aber viele argumentieren, dass KI nicht wirklich Neues erfindet und Kreativität bietet, sondern alles auf Bestehendem aufbaut. Wir können nur spekulieren, wie die Spieleentwicklung in zehn Jahren aussehen wird, und viel wird davon abhängen, wie die Gamer der Welt mit KI-Produkten umgehen und mit solchen, die hauptsächlich von Menschen entwickelt wurden.

Wie sehen Sie die Möglichkeit/das Risiko, dass KI in Zukunft Unterhaltung schafft?