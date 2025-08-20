Google enthüllt Pixel 10-Handyreihe, neue Uhr und In-Ears

HQ

Googles neue Smartphone-Reihe heißt, wenig überraschend, Pixel 10.

Während es später in diesem Jahr ein faltbares Modell geben wird, erhalten wir derzeit nur drei Modelle: das 10, 10 Pro und 10 XL.

Während die verschiedenen Modelle äußerlich fast identisch erscheinen, haben sie vor allem die Prozessoren gemeinsam - den Google Tensor G5. Es gibt viele kleinere Unterschiede zwischen den Modellen.

Das 10 verfügt über ein 6,3-Zoll-Actua-OLED-Display, wobei das 10 Pro auf Super Actua LTPO und das 10 XL auf eine 6,8-Zoll-Version aufgerüstet wurde. Während alle drei über 24-Bit-Unterstützung und 120 Hz verfügen, haben die Pro-Modelle eine etwas höhere Spitzenhelligkeit und einen höheren PPI - und jedes Modell hat eine immer höhere Auflösung: 1080 x 2424 Pixel, 1280 x 2856 Pixel bzw. 1344 x 2992 Pixel.

Alle Modelle haben eine Akkulaufzeit von 30+ Stunden, wobei Google 100 Stunden für den Extreme Battery Saver verspricht und das Qi2-Laden mit PixelSnap unterstützt - was eine vollständige MagSafe-Unterstützung ermöglicht. Das Pro XL unterstützt sogar Qi 2.2 und bietet 25 Watt kabelloses Laden.

Speicher und Arbeitsspeicher variieren je nach Modell und beginnen bei 12 GB RAM / 128 GB Speicher bis hin zu 16 GB RAM / 1 TB Speicher.

Das Triple-Kamera-Modul sieht äußerst beeindruckend aus. Es verfügt über ein 5-fach optisches Teleobjektiv (10,8 MP beim Pixel, 48 MP bei den beiden Pro-Modellen). Während Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Teleobjektiv abgedeckt sind, werden Selfie-Cams bei den beiden Pro-Modellen auf 42 MP aufgerüstet, wobei das normale Pixel 10 mit einem 10,5 MP Dual PD mit Ultrawide ausgestattet ist - beide Pro-Modelle haben die gleichen Funktionen. Das Kameramodul verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, darunter einen Super Res Zoom, der bei den Pro-Modellen bis zu 100x reicht, hochauflösende Porträtmodi und eine Unblur-Funktion. Der Videoteil unterstützt sogar 20-fachen Digitalzoom und 10-Bit-HDR-Aufnahmen.

Die Handys bestehen aus Gorilla Glass auf der Vorder- und Rückseite, Aluminiumrahmen, einem sehr hohen Anteil an recycelten Materialien im Allgemeinen und einer plastikfreien Verpackung und sind in vier Farben erhältlich.

Alle werden mit Android 16 auf den Markt kommen, und während wir noch auf eine vollständige Liste der Softwarefunktionen warten, kann man sich auf eine starke KI-Integration freuen.

Wir wissen derzeit nur sehr wenig über das Fold und die Buds, abgesehen davon, dass wir mit einem Zeitrahmen von etwa einem Monat rechnen, bevor sie offiziell vorgestellt werden.

Pixel Watch 4

Das neue Dome-Display bietet viel mehr Platz auf dem Bildschirm und eine Helligkeit von 3000 Nits. Google verspricht außerdem eine Akkulaufzeit von 40 Stunden und ein verbessertes Aufladen sowie alle üblichen Fitnessfunktionen und Zugang zu Google Gemini AI. Soft- und Hardware können so ziemlich alles messen, was derzeit in einer Smartwatch physikalisch möglich ist, zusammen mit Sicherheitsmaßnahmen wie Impulsverlusterkennung und Sicherheitsfunktionen.

Es sind eine 41-mm- und eine 45-mm-Version erhältlich, die eher auf Reparatur als auf Austausch geachtet wird, während Google im Laufe der Zeit auch mehr Updates verspricht.

Ein Satellitenkommunikationsdienst für Notfälle ist ebenfalls verfügbar, obwohl derzeit nicht bekannt ist, welche Länder unterstützt werden. Darüber hinaus bietet die Watch 4-Serie auch einen Sicherheitscheck, der den Standort an vorher festgelegte Kontakte senden kann, wenn ein Timer abläuft oder man nicht reagiert. Die Sturz- und Autounfallerkennung ist ebenfalls in den Spezifikationen enthalten und erweitert die Funktionen auf das, was wir bei Gamereactor für eine Kernfunktionalität einer Smartwatch halten.

Pixel 10 Pro Fold

Googles Version eines faltbaren Telefons verfügt über ein externes 6,2-Zoll-Actua-OLED-Display mit fast den gleichen Spezifikationen wie die anderen Pixel-Telefone. Das interne Display ist ein 8-Zoll-Super Actua LTPO-Panel, 2076x2152, 120 Hz, mit 1800 Nits in HDR, mit einer Mindesthelligkeit von 300 Nits und mit voller 24-Bit-Unterstützung wie die anderen Displays. Das gesamte Gerät wiegt 258 g und ist im zusammengeklappten Zustand 10,8 mm dick.

Die Akkukapazität beträgt ca. 5000 mAh (jeder Akku kann in der Kapazität variieren, jedoch mit einem Minimum von 4910 mAh). Dies gibt dem Telefon eine erwartete Akkulaufzeit von 30+ Stunden, mit bis zu 85 Stunden im Extreme Battery Saver-Modus. Es unterstützt auch Pixelsnap/Qi2 mit 15 W kabellosem Laden.

Es kommt mit 16 GB RAM und 256 GB/512 GB/1 TB Speicher. Der Google Tensor G5-Prozessor ist mit Google VPN und dem Titan M2-Sicherheitschip gekoppelt.

Das Kameramodul verfügt über ein 48-MP-Weitwinkel, ein 10,5-MP-Ultraweitwinkelobjektiv mit Makro und ein 10,0-MP-Teleobjektiv mit 5-fachem optischem Zoom.

Das Gehäuse besteht aus einer Stahllegierung und einer Abdeckung aus Aluminiumlegierung. Mondstein und Jade sind derzeit die einzigen beiden verfügbaren Farben, und wie die anderen Telefone wird es mit Android 16 und 7 Jahren Updates ausgeliefert.

Wir können hoffentlich bald mehr mit euch teilen.