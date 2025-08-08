Google verliert gegen Epic Games in wegweisendem Kartellverfahren

HQ

Der langwierige Rechtsstreit zwischen Google und Epic Games hat einen entscheidenden Punkt erreicht. Am Donnerstag bestätigte das US-Berufungsgericht des neunten Bezirks ein früheres Urteil, das Google für schuldig befand, gegen Kartellgesetze verstoßen zu haben.

Der Streit begann vor fünf Jahren, als Epic sein eigenes Zahlungssystem in Fortnite einführte, um die Transaktionsgebühren zu umgehen, die sowohl Apple als auch Google für In-App-Käufe erheben – etwas, das schnell dazu führte, dass Fortnite von ihren Plattformen entfernt wurde. Während Epic einen ähnlichen Kampf gegen Apple verlor, befand die Jury in diesem Fall, dass Google den Wettbewerb aktiv erstickt und durch seine Verträge und die Kontrolle über den App-Vertrieb effektiv ein Monopol geschaffen hatte.

Google legte Berufung ein und argumentierte unter anderem, dass die Jury die Konkurrenz durch Apple nicht bedacht habe. Das Gericht wies diese Behauptung mit der Begründung zurück, dass die Beweise für das wettbewerbswidrige Verhalten von Google klar und substanziell seien. Wenn Google den Fall nicht vor den Obersten Gerichtshof der USA bringt – wie es angedeutet hat – wird es gezwungen sein, größere Änderungen am Play Store vorzunehmen, die es Entwicklern ermöglichen, ihre eigenen Zahlungssysteme zu verwenden.

Sind Sie der Meinung, dass alle App-Entwickler in der Lage sein sollten, ihre eigenen Zahlungssysteme zu verwenden? Oder ist es besser für Google (und Apple), die Kontrolle über ihre eigenen Systeme zu behalten?