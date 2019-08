Google veranstaltet am 19. August Stadia Connect

Die Vorfreude auf die Gamescom wächst stetig, da mehr und mehr Entwickler die Projekte bestätigen, die Messebesucher in zwei Wochen in Köln ausprobieren und sehen werden. Zudem haben wir diese Woche erfahren, dass es spannende Neuankündigungen von nicht weniger als 15 großen Publishern im Vorfeld der Gamescom geben wird, auch das treibt die Tragweite des Events international voran. Nun hat Google bestätigt, dass sie sich den Spaß nicht entgehen lassen wollen, denn sie haben ebenfalls ein paar Überraschungen geplant.

Am Montag, dem 19. August, veranstaltet Google um 19:00 Uhr deutscher Zeit eine Stadia-Connect für ihr im November startendes Rechenzentrum. In der Pressemitteilung gab sich das Unternehmen vage und erklärte lediglich, dass sie Zuschauern ein besseres Verständnis der Technik geben wollen. Auf der Messe selbst dürfen Besucher die Plattform dann erstmals in Deutschland ausprobieren.

You watching Werben