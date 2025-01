Google und Samsung starten Open-Source-Konkurrenten Dolby Atmos

HQ

Obwohl es derzeit nur für Samsungs Fernseher und Soundbars aus dem Jahr 2025 verfügbar ist, was fair ist, wenn man bedenkt, dass sie einen Großteil der Entwicklungsgebühren gezahlt haben, soll Eclipsa Audio eine Art Alternative für diejenigen sein, die vielleicht mit weniger professioneller Produktion zu tun haben.

Laut einer Pressemitteilung von Samsung ermöglicht es "Entwicklern, Audiodaten wie den Ort und die Intensität von Klängen zusammen mit räumlichen Reflexionen anzupassen, um ein immersives dreidimensionales Klangerlebnis zu schaffen", und wird es Entwicklern in diesem Jahr ermöglichen, Videomaterial mit Eclipsa Audio auf YouTube hochzuladen.

Es ist auch ein Zertifizierungsprogramm auf dem Weg, um "die höchsten Standards der Klangtreue" zu gewährleisten, was eine Art Oxymoron ist, da das Hauptziel eine bessere räumliche Audioqualität auf Fernsehern ist, und Fernseher per Definition einige der schlechtesten Wiedergabeoptionen des Universums sind.

In der Pressemitteilung wurde dies nicht gesagt, aber ein wenig Recherche zeigt, dass es 28 Eingangskanäle verwendet, die so eingestellt werden können, dass sie an eine bestimmte Anzahl von Lautsprechern oder normalen Stereokopfhörern ausgegeben werden, sowie binaurales Rendering. Eclipsa verwendet IAMF — Immersive Audio Model and Formats — und Sie können die gesamte Spezifikation hier lesen. Obwohl viele bestehende und weit verbreitete Audioformate unterstützt werden, scheint die Verwendung des neueren Opus-Codecs am wahrscheinlichsten zu sein.

Während es zumindest kurzfristig für Heim-Setups kaum einen Unterschied machen mag, könnte dies möglicherweise zu einem verbesserten räumlichen Klang von Kopfhörern und mobilem Audio führen.