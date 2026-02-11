Google-Suchen nach "Discord-Alternativen" sind in den letzten zwei Tagen um 10.000 % gestiegen

HQ

Neulich berichteten wir, dass große Veränderungen auf Discord bevorstehen, da der beliebte Chat-Dienst weltweit eine Altersverifikation einführt. Wenn du nicht bereit bist, dein Alter zu belegen, hast du nur Zugang zu Inhalten , die "für Jugendliche geeignet" sind, was natürlich eine starke Zensur sowohl der verfügbaren Kanäle als auch dessen, was du auf dem Dienst tun kannst, bedeutet.

Die Änderungen dienen in erster Linie dem Schutz von Minderjährigen, aber nicht jeder ist bereit, seine Identität preiszugeben (aus Gründen wie Datenschutzbedenken bis zur jüngsten Datenpanne von Discord im letzten Jahr) oder den Verifizierungsprozess zu durchlaufen. Nun berichtet Windows Central, dass die Google-Suchanfragen nach "Discord-Alternativen" in den USA in den letzten zwei Tagen im Vergleich zum Vormonat um etwa 10.000 % gestiegen sind.

Weitere Suchanfragen, die deutlich zugenommen haben, sind spezifische Discord-Alternativen wie Stoat, Matrix, IRC und Mumble – alle sind um bis zu 4000 % gestiegen. Solche starken Reaktionen lassen sich mit der Zeit meist ab, haben aber historisch gesehen auch zu Alternativen geführt. Ein aktuelles Beispiel ist Elon Musks Übernahme von Twitter, was dazu führte, dass viele Menschen den Dienst verließen, wobei Bluesky als Alternative aufstieg und vor allem Threads gestartet wurde und zu einem äußerst starken Konkurrenten wurde.

Ob Discord das überdenkt, ob sich das überlegen oder ob tatsächlich ein erfolgreicher Herausforderer auftaucht, bleibt abzuwarten. Wie sehen Sie die Angelegenheit? Wird Discord auch danach seine einzigartige Position behalten?