Google startet kostenfreie Testphase für Stadia Pro in Deutschland

Ab sofort kann jedes Google-Mail-Konto in Deutschland und 13 anderen Ländern Googles Streaming-Dienst Stadia für zwei Monate lang völlig kostenlos nutzen. Google hat diese Aktion angekündigt, um die Menschen dazu zu bringen, zu Hause zu bleiben und sich mit ihrem Streaming-Dienst zu beschäftigen. Die Bedingungen sind sehr einfach und es hat keinen ersichtlichen Haken.

Google bietet zwei kostenlose Abonnementmonate für Stadia Pro an, die normalerweise zehn Euro pro Monat kosten. Im Gegenzug dafür kann der Benutzer mit einem Chromecast Ultra in einem Chrome-Browser auf einem beliebigen Computer oder auf einem der kompatiblen Android-Geräte auf die Cloud-Gaming-Plattform zugreifen. Als Pro-Benutzer hat dieser neue Spieler völlig kostenlos Zugriff auf aktuell neun "kostenlose" Titel: Destiny 2, Grid, Gylt, Steamworld Dig 2, Steamworld Quest: Hand of Gilgamech, Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks on Stacks und Thumper.

Das Kleingedruckte verrät uns, dass diejenigen, die für den Service bezahlen, und diejenigen, die ihn kostenlos ausprobieren, unterschiedliche Streaming-Qualität erhalten. Während zahlende Stadia-Pro-Benutzer immer Zugriff auf Spiele in 4K-Auflösung bei 60 fps und 5.1-Sound haben (sollten), können die kostenlosen Tester der Aktion nur auf 1080p/60 fps mit Stereoton zugreifen. Diese Qualität wird Basis-Benutzern von Stadia in Zukunft erwarten, daher kann man diese Aktion als Softlaunch des Formats bezeichnen.

Neue Benutzer können jedes der fast 40 Spiele im Stadia-Katalog kaufen und in ihrem Konto speichern, um bei ausreichender Internetanbindung per Streaming auf sie zuzugreifen. Wenn diese Testphase abläuft, könnt ihr für die Premium-Variante bezahlen oder den Dienst unbezahlt weiter nutzen - die getätigten Einkäufe bleiben in beiden Fällen mit eurem Profil verknüpft. Werdet ihr das Angebot nutzen?