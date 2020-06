Google Stadia streamt Cyberpunk 2077 erst Ende des Jahres

Die größte Beschwerde an der Streaming-Plattform Google Stadia war das Fehlen von interessanten Spielen, weshalb der Unterstützung kommender Games, auf die wir alle noch warten, nicht nur für zahlenden Nutzer wichtig ist. Doch sobald Spieler auf PC, Playstation 4 und Xbox One in diesem Herbst endlich Cyberpunk 2077 spielen können, werden die Stadia-Gamer leider noch auf den Titel warten müssen, schreibt CD Projekt Red:

"Cyberpunk 2077 wird am 17. September 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Bis Ende des Jahres wird das Spiel auch auf Google Stadia debütieren."

Das ist ein Auszug aus einer längeren Pressemitteilung, die erst am Wochenende auf Resetera bemerkt wurde. Wann die geplanten Versionen/Software-Updates für Playstation 5 und Xbox Series X erscheinen, ist weiterhin unbekannt.