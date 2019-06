Google Stadia: Preis, Datum und weitere Details

You watching Werbung

Heute Abend fand Googles Livestream "Stadia Connect" statt, auf dem der Konzern Einzelheiten zur Preisgestaltung der Gaming-Plattform und das Datum mitgeteilt hat. Viele Details sind bereits im Vorfeld durchgesickert, doch wir werden in diesem Beitrag lediglich auf die bestätigten Fakten eingehen.

Google Stadia wird zunächst in 14 Ländern starten (darunter Deutschland). Eine spezielle "Founder's Edition" kostet 129 Euro und ist ab sofort vorbestellbar. In diesem Paket stecken ein limitierter Controller, das Gadget Chromecast Ultra, Bungies Actionspiel Destiny 2 und ein dreimonatiges Stadia-Abonnement (sowie ein Pass für einen Freund) enthalten. Das setzt der Dienst (zumindest vorerst) nämlich zwingend voraus.

Ein Monat Stadia Pro kostet 9,99 US-Dollar, dafür werden 4K-Inhalte bei 60 Bildern in der Sekunde gestreamt, in HDR-Einstellungen und 5.1 Sound. Es heißt, dass "ältere Titel" ebenfalls in dieser Qualität übertragen werden, selbst wenn sie nicht von sich aus in der entsprechenden Qualität dargestellt werden. Ein separates, kostenloses Abonnement wird im Jahr 2020 eingeführt und Streaming auf 720p-Qualität anbieten (bei Stereo-Sound).

Laut Google setzt Stadia eine minimale Download-Geschwindigkeit von 10 Mbit/s voraus, beim Upload genügt 1 Mbit/s. Für die optimale Erfahrung von 4K-Inhalten werden mindestens 35 Mbit/s (Download) benötigt. Zum Start von Google Stadia läuft der Dienst auf allen Geräten, die einen Chrome-Browser aufrufen können. Um die Kompatibilität mit einem beliebigen Bildschirm herzustellen ist Chromecast erforderlich.

Die Stadia-Controller kosten 70 US-Dollar und sind direkt mit dem Google-Datenzentrum verbunden, sie sollen laut dem Unternehmen den Verbindungsaufbau mit dem Spiel erleichtern. Herkömmliche Eingabegeräte sollen aber ebenfalls kompatibel sein, wenn wir sie selbstständig mit dem Ausgabegerät verbinden können.

Google Stadia wird im November in Deutschland verfügbar sein, 2020 wird der Dienst zum ersten Mal ausgeweitet. Laut Google werden über 30 Spiele aus jedem Genre bereitstehen, darunter Destiny 2, Assassin's Creed Odyssey, The Division 2, Doom, Mortal Kombat 11, Final Fantasy XV und das frisch angekündigte Baldur's Gate III. Neue Spiele müssen separat gekauft werden, vermutlich zum Originalpreis.

