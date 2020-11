Google Stadia: Pläne gehen bis ins Jahr 2023 und darüber hinaus

Google Stadia kämpft immer noch um die eigene Relevanz, denn die versprochene Gaming-Revolution war das Cloud-Rechenzentrum des einflussreichen Internetkonzerns nicht gerade. Mittlerweile funktioniert der Service besser als noch vor einem Jahr, doch die seltsame Preispolitik scheint auf die Nutzer nicht unbedingt attraktiv zu wirken. Bungie bietet an dieser Front womöglich Hilfe an, denn ihr Loot-Shooter Destiny 2 ist ab heute auch auf Google Stadia kostenlos spielbar. Bislang benötigte man ein Premium-Abo Stadia Pro, um den Titel via Stadia spielen zu können, doch das Kernspiel ist bereits seit einigen Wochen auf konkurrierenden Plattformen gratis verfügbar. Die neueste Erweiterung Beyond Light ist nicht enthalten, das gilt aber auch für alle anderen Plattformen.

Google scheint die Sache trotz anfänglichem Misserfolg jedenfalls ernst zu nehmen. 9To5Google hat festgestellt, dass das Unternehmen aktiv versucht, Entwickler für neue Projekte anzulocken. Während einer Videospielkonferenz soll der Portfolio-Direktor bei Stadia Games and Entertainment, Julien Cuny, risikobreiten Entwicklern einen "besonderen Bonus" versprochen haben, wenn die Teams ihre Titel zeitexklusiv auf Google Stadia veröffentlichen würden. Berichten zufolge war das Unternehmen besonders an Rollenspielen interessiert, die gerne auch noch etwas auf sich warten lassen. Das Jahr 2023 wurde in dem Bericht genannt, doch das gelte nur als grobe Richtung. Wir sind jedenfalls gespannt, welche Investitionen der Konzern in Zukunft für den Videospielbereich vorsieht.