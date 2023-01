Google Stadia hat ein letztes Spiel vor seiner bevorstehenden Schließung erhalten

Google Stadia wird offiziell in weniger als zwei Tagen geschlossen, am Januar 19 um 7:59 GMT / 8:59 CET, um genau zu sein. Aber trotz dieser bevorstehenden Schließung hat der Entwickler beschlossen, die Fans mit einem letzten Videospiel zu beehren, einem kleinen Projekt, das als der Titel gilt, mit dem das Stadia-Team die Funktionen der Plattform getestet hat.

Bekannt als Worm Game, ist der Titel im Wesentlichen Snake, da er den Spieler auffordert, an Größe zuzunehmen, indem er eine Sammlung von Lebensmitteln isst, während er den eigenen wachsenden Körper vermeidet, der hinterherhinkt. Es hat verschiedene Spielmodi, darunter einen Multiplayer-Modus, bei dem die Idee darin besteht, der längste und letzte Wurm zu sein, und vorausgesetzt, Sie haben Zugriff auf ein Google-Konto und damit Stadia, ist völlig kostenlos zu spielen.

Die Beschreibung für Worm Game lautet: "Spielen Sie das Spiel, das zu Stadia kam, bevor Stadia auf die Welt kam. "Worm Game" ist ein bescheidener Titel, mit dem wir viele Funktionen von Stadia getestet haben, beginnend lange vor unserem öffentlichen Start 2019 bis 2022. Es wird kein Spiel des Jahres gewinnen, aber das Stadia-Team hat viel Zeit damit verbracht, es zu spielen, und wir dachten, wir würden es mit euch teilen. Danke fürs Spielen und für alles."

Es gibt kein Wort darüber, was mit Worm Game passieren wird, wenn Stadia in ein paar Tagen heruntergefahren wird, aber es ist wahrscheinlich, dass das Spiel nicht mehr existieren wird, also werfen Sie einen Blick darauf, solange Sie können.