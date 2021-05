Google richtet sich an Zweifler: Stadia sei "lebendig und gesund"

You're watching Werben

Google Stadia kann nicht gerade als Erfolgsmeldung bezeichnet werden, doch als bekanntwurde, dass das Unternehmen seine Mitarbeiter von eigenen Projekten abbeorderte, um externen Firmen bei der Portierung ihrer Spiele unter die Arme zu greifen. Trotzdem besteht der Stadia-Marketingleiter Nate Ahearn darauf, dass die Plattform "lebendig und gut auf" sei.

Ahearn bestätigte gegenüber Gamesindustry.biz: "Wir sind auf dem besten Weg, über 20 neue Spiele auf Google Stadia im Jahr 2021 zu starten. Wir machen Stadia weiterhin zu einem großartigen Ort, um Spiele auf Geräten zu spielen, die ihr bereits besitzt [...]. Ich würde den Zweiflern sagen, dass sie darauf achten sollen, wie wir unsere Worte weiterhin in die Tat umsetzen. Wir erweitern das Programm 'Stadia Makers' und arbeiten mit AAA-Studios, wie Capcom, EA, Square Enix, Ubisoft und anderen, zusammen."

Inhalte von Erstanbietern sind möglicherweise nicht unterwegs, doch wie der PR-Sprecher feststellt, sind für die Plattform in naher Zukunft einige bemerkenswerte Veröffentlichungen geplant. Humankind, Far Cry 6 und Life is Strange: True Colors sollen kommen und erst vor kurzem wurde Resident Evil Village auf Google Stadia ausgeliefert.