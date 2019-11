Google rekrutiert mehr Entwickler von Assassin's Creed für Stadia-Studios

Google Stadia lief Berichten zufolge nicht gut an. Die Streaming-Qualität der Spiele lief nicht wie gewünscht, es gab verwirrende Aussagen zum Preis und Umfang der Dienstleistung, Chromecast-Ultra-Geräte sollen beim Betrieb angeblich überhitzen und bis nächstes Jahr fehlen viele wichtige Funktionen. Google kann das natürlich immer noch retten, doch dafür müssen sie den Service ausbauen und weiter investieren.

Damit hat der Internetkonzern jetzt auch direkt begonnen. Vor gut einem Monat wurde bereits ein eigenes Stadia-Studio unter Führung der Branchenveteranin Jade Raymond gegründet (ehemals beschäftigt bei Sony, EA und Ubisoft), dieser Bereich wurde kürzlich weiter ausgebaut. Laut VGC engagierte Google mehrere erfahrene Assassin's-Creed-Entwickler für das kanadische Team, darunter Sébastien Puel, Francois Pelland und Mathieu Leduc, die alle jahrelang großartige Spiele bei Ubisoft entwickelten.

Bislang werden alle diese Talente in Kanada unter einem Dach vereint sein, es ist jedoch geplant, in Zukunft weitere Zentralen einzurichten. Diese verschiedenen Teams werden externen Entwicklern unter die Arme greifen, bei der Produktion von Stadia-Inhalten behilflich sein und gleichzeitig an eigenen Projekten arbeiten.