Google Play kürt Pokémon Unite als bestes Spiel 2021

Das Jahr nähert sich langsam dem Ende, was Google dazu veranlasst hat, die besten Apps und Spiele des Jahres in einer kleinen Preisverleihung auszuzeichnen. Der Gewinner der ''Bestes Spiel''-Kategorie mag vielleicht einige verwundern, denn dabei handelt es sich um Pokémon Unite. Das Free-to-Play MOBA ist eine vielleicht eher kontroverse Wahl, bereits der Ankündigungstrailer auf dem Channel der Pokémon Company wurde schnell kritisiert, besonders aufgrund der im Spiel enthaltenen Mikrotransaktionen. Dennoch erhielt das Spiel für sein ''dynamisches Gameplay und die Plattform-übergreifende Spielerfahrung'' eine Auszeichnung.

Auch in der Kategorie der Wettkampfspiele machte Pokémon Unite einen Auftritt, positionierte sich jedoch unter Riot Games League of Legends: Wild Rift und Netmarbles Marvel Future Revolution. Auch My Friend Pedro von Devolver Digital fand sich sowohl in der Kategorie der Indie-Spiele, als auch bei den besten Tablet-Spielen wieder.

Einen Überblick aller Kategorien inklusive der Nominierungen findet ihr hier:

Bestes Spiel:

Pokémon Unite (TiMi Studio Group, The Pokémon Company)

Die Wahl der Nutzer:

Garena Free Fire Max (Garena)

Die besten Wettkampfspiele:

League of Legends: Wild Rift (Riot Games)

Marvel Future Revolution (Netmarble)

Pokémon Unite (TiMi Studio Group, The Pokémon Company)

Rogue Land (Huuuge Games)

Suspects: Mystery Mansion (Wildlife Studios)

Die besten Game Changer:

Inked (Nuverse)

JankenUP (Humita)

NieR Re[in]carnation (Square Enix)

Sixit (Star Garden Games)

Unmaze - eine Fabel über Licht und Schatten (ARTE Experience)

Die besten Casual Games

Cats in Time - Relaxing Puzzle Game (Pine Studio)

Crash Bandicoot: On the Run! (King)

Disney Pop Town (Sundaytoz Corp)

Switchcraft: Magisches Match 3 (Wooga)

Towers: Entspannungsrätsel (Jox Development)

Die besten Indie-Spiele

7 Billion Humans (Tomorrow Corporation)

Bird Alone (George Batchelor)

Donut County (Ben Esposito)

My Friend Pedro: Ripe for Revenge (Devolver Digital)

Puzzling Peaks EXE (AppSir)

Die besten Tablet-Spiele

Chicken Police - Paint it Red! (HandyGames)

My Friend Pedro: Ripe for Revenge (Devolver Digital)

The Procession to Calvary (Nephilim Game Studios)

Overboard! (Inkle)

League of Legends: Wild Rift (Riot Games)

