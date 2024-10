Google Pixel Buds Pro 2

Während AirPods einige Mängel und Mängel aufweisen, denke ich, dass es unter den Optionen von Drittanbietern einen ernsthaften Mangel an einem ernsthaften Äquivalent gibt. Das soll nicht heißen, dass es im Ökosystem von Android keine In-Ears gibt, die viel besser klingen als AirPods Pro, aber im Großen und Ganzen, wenn man auch andere Aspekte wie Steuerung, Sprachassistent und Komfort berücksichtigt, muss man Apple zugeben, dass ihr Produkt in den meisten von ihnen ein Volltreffer ist.

Google hat lange versucht, eine Art De-facto-Set von In-Ears für Android -Nutzer zu schaffen, und ist dem schon mehrfach ziemlich nahe gekommen. Ihr neuestes Angebot, das Pixel Buds Pro 2, kommt dem auch nahe, aber es ist kein so stilvolles, zusammenhängendes oder ehrgeiziges Produkt wie einige der Pixel -Telefone in diesem Jahr, fürchte ich.

Beginnen wir mit dem Design. Ja, das Gehäuse und die Geräte sind insgesamt 27 % kleiner als beim Vorgängermodell und 24 % leichter. Das macht sich bemerkbar, und sowohl die Geräte als auch das eiartige Gehäuse sind ausgesprochen zierlich – das muss Google haben. Magnete, Materialien und die neuen Gummiflügel, die fast direkt von der billigeren A-Serie übernommen wurden, sind willkommene und solide Ergänzungen, und mit acht Stunden Nutzung und zusätzlichen 30 Stunden im Gehäuse auch bei eingeschalteter Geräuschunterdrückung hat Google hier ein konkurrenzfähiges Produkt.

Sie sind bequem und dank der bereits erwähnten Gummiflügel auch sicherer. Leider hat Google die Touch-Oberfläche von früher beibehalten, und sie ist nicht nur unzuverlässig, wahrscheinlich vor allem, weil auf jedem Gerät nicht wirklich genügend Oberfläche vorhanden ist, um granulare Gesten richtig zu verstehen, insbesondere wenn Sie es eilig haben. Es ist nicht allzu schlimm, und zum Glück ist die Oberfläche empfindlich genug, dass Sie das Gerät nicht weiter in den Gehörgang drücken müssen, um einen Anruf zu pausieren oder anzunehmen. Aber verglichen mit den "Stems" auf AirPods Pro oder OnePlus' Buds Pro ist dies einfach kein so intuitives Design.

Darüber hinaus hatte ich jedoch ziemlich viel Glück mit den wichtigen, grundlegenden Teilen der Benutzererfahrung. Das kabellose Laden war ein Kinderspiel, die neue Clear Calling -Verarbeitung arbeitet mit den neuen Mikrofonen, um Anrufe über Buds Pro 2 ausgesprochen angenehm zu machen, und auch für die Klangqualität habe ich von meiner Seite aus nur Lob bekommen, und Natural Transparency ist fast schon ein neuer Standard, um die Außenwelt bewusst in die eigene Sphäre zu lassen. Es scheint, dass der neue Tensor A1-Chip einen besseren Start hingelegt hat als die proprietären Smartphone-Chips von Google.

Und dann gibt es noch Gemini. Es muss gesagt werden, dass es immer noch eine Reihe von Funktionen gibt, die entweder ausschließlich oder einfach besser auf Englisch funktionieren, aber ich habe mit den Grundlagen gekämpft. Von Anfang an war ich schockiert, dass Gemini erfordert, dass Sie Ihr Telefon entsperren, um nach einem einfachen Befehl wie dem Anruf eines Kontakts zu fragen. Dies kann in den Einstellungen behoben werden, aber ich habe festgestellt, dass der Assistent oft einfache Befehle über die Mikrofone an Buds Pro 2 missverstanden hat. Ich habe nicht gesehen, dass dies in anderen Bewertungen berichtet wurde, daher bin ich etwas besorgt, dass ich nur in einem Tonfall oder in einem Tempo kommuniziere, das den Assistenten zum Stolpern bringt, aber überraschenderweise war es kein sehr gutes "erstes Treffen", besonders jetzt, da ich weiß, wie viel Gemini tatsächlich tun kann.

Irgendwann wird Gemini Live, das eine natürlichere Konversation hin und her ermöglicht, in lokalisierten Sprachen funktionieren, und mit Verbesserungen bei der Wort- und Satzerkennung im Besonderen stehen wir vor einer Art Revolution. Aber so hat Buds Pro 2 bei mir im Testfenster nicht funktioniert. Es bestand immer wieder darauf, dass ich keine Kontaktperson namens "Klara" hätte, die übrigens meine Partnerin ist, meine Hauptansprechpartnerin für Notfälle und diejenige, die ich täglich am häufigsten anrufe. 'Ich konnte keine Klara Sofia unter deinen Kontakten finden' - wirklich, Gemini...

Ich möchte nicht, dass es so klingt, als bekommst du hier ein Paar schlechte In-Ears. Klare Anrufe, großartige aktive Geräuschunterdrückung, solide 11-mm-Treiber, großartige Konstruktion mit bequemer Passform und zufriedenstellende Akkulaufzeit - Google ist an Bord. Aber das sind noch ein paar Schritte, ein paar Iterationen, ein paar Redesigns davon entfernt, die De-facto-In-Ears von Android zu werden, und das ist eine Schande.