Google Pixel 9 Pro XL

Es wird zweifellos eine Menge wiederkehrender Informationen zwischen den diesjährigen Pixel Rezensionen geben. Dies ist nur natürlich, da Google eine viel geplantere Markteinführungsstrategie gewählt hat, bei der alle neuen Telefone mit dem neuen Tensor G4 SoC ausgestattet sind und zwei der drei Kameraobjektive identisch sind, von den billigeren Pixel 9 bis zu den großen Pixel 9 Pro XL.

Wir überspringen also viele dieser ziemlich standardmäßigen Informationen und verweisen Sie auf unseren Test des Pixel 9, um über Design, Gewicht, Materialien und KI-Funktionen nachzudenken.

Okay, also ein Pixel 9 Pro XL. In diesem Jahr sind Sie nicht gezwungen, ein riesiges Telefon zu kaufen, um ein Pro -Modell zu bekommen, und stattdessen haben sie das offenere Modell von Apple kopiert. Wir können dies nur begrüßen, da Sie jetzt so ziemlich die Funktionen und Größen auswählen können, die Sie möchten. In Bezug auf das Äußere gibt es natürlich einen Unterschied in der Farbpalette und diese sind traditioneller mit Obsidian und Porcelain neben Hazel und Rose Quartz ausbalanciert. Außerdem gibt es rundum einen polierten Stahlrahmen und eine Metalloberfläche auf dem Kameramodul.

Und dann die wirklichen Unterschiede hier; Dieses XL-Modell hat offensichtlich ein besseres Super Actua Display. Es ist 6,8 Zoll in 1344p. Es ist auch ein LTPO-Display mit 120 Hz und kann unter den richtigen Bedingungen problemlos 3000 NITS erreichen. Die diesjährigen Super Actua -Displays sind rundum beeindruckend, und Google hat die Konkurrenz in den letzten Generationen wirklich eingeholt, auch wenn es auf diesem Gebiet nicht führend ist.

Auch hier handelt es sich um den gleichen Tensor G4, aber dieses Mal bekommen wir satte 16 GB RAM, der mit einem etwas größeren UFS 4.1-Speicher von 256 GB, 512 GB oder 1 TB kombiniert wird. Es gibt keinen signifikanten Unterschied in der tatsächlichen Nutzung, und jetzt, da die teuersten und die billigsten das gleiche SoC und die gleiche Kühllösung haben, ist es im Grunde das gleiche Profil. Das ist eigentlich ein Lob, da es keine wirkliche Differenzierung in Bezug auf die Nutzung gibt. Google gibt Ihnen im Wesentlichen das gleiche Telefon und berechnet dann zusätzliche Gebühren für eine Reihe klassischer Pro Funktionen, die die Mehrheit der Menschen sowieso nie verwenden wird.

Das führt uns natürlich zum Kamerasystem. Es ist das gleiche 50-Megapixel-Modell mit einer Breite von 25 Millimetern und Dual-Pixel-PDAF und optischer Stabilisierung und das gleiche 48-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv mit 123 Grad. Das kleine Extra ist natürlich ein 48 Megapixel großes 113-Millimeter-Periskop-Teleobjektiv mit 5-fachem optischem Zoom. Sogar Samsung hat seinen 10-fachen optischen Zoom in diesem Jahr auf 5x herabgestuft, basierend auf Daten, die zeigen, dass nur sehr wenige tatsächlich so viel Zoom verwenden, so dass dieses Modul in seiner Form relativ vielseitig erscheint. Natürlich ist es immer noch hauptsächlich für Porträts geeignet, da das Objektiv so konzipiert ist, dass es die Tiefe, das Bokeh erzeugt, das eine gute Porträtaufnahme auszeichnet. Reicht das aus, um den Kauf eines Pro zu rechtfertigen? Nun, das ist hier die Frage.

Alle KI-Funktionen, die Google so stark forciert, sind im Prinzip beeindruckend, aber aus ethischen Gründen glaube ich nicht, dass fast alle in die meisten Fälle gehören, in denen Google sie nützlich findet, wie z. B. das vollständige Entfernen von Personen, das Neupositionieren von Aspekten des Bildes oder das Bitten einer KI, die Komposition, Zeit und Ort komplett zu ändern.

Aber täuschen Sie sich nicht; Die diesjährigen Pixel Telefone sind immens beeindruckend, jedes einzelne von ihnen ist es. Und wenn Sie das 6,8" 3000 NITS 1344x2992 Super Actua Display und den größeren 5060mAh Akku mit der dazugehörigen Laderate von 37 W kabelgebunden und 23 W kabellos wollen, ist das kein lächerlicher Preis. Aber ich würde auch behaupten, dass die diesjährige reguläre Pixel 9 für sich genommen so beeindruckend ist, dass man leicht zufrieden sein kann.