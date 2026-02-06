Google Pixel 10a ist bald für Vorbestellungen geöffnet

HQ

Obwohl praktisch jedes einzelne Detail ausgelassen wurde, zeigte ein aktuelles Google-Video, dass man ab dem 18. Februar 2026 vorbestellen kann – etwas spaßig, da der Google Store je nach Land immer noch ein "neues" Label auf den Google 10-Handys hat.

Das Video und der anschließende X-Beitrag des berühmten Leakers @evleaks zeigten uns das neue Telefon in Form von offenbar offiziellen Marketingbildern, was auf erhebliche Wasserdichtung und die Nutzung von Google Gemini Live hinweist, die wie das Design für jemanden mit grundlegenden Kenntnissen des Google-Telefonprogramms nicht überrascht.

Während einige Quellen behaupten, dass es mit dem Tensor G4 Prozessor läuft, halten die meisten Analysten dies für unwahrscheinlich, da die Google Pixel 10-Serie den Tensor G5 verwendet, sodass ein Telefon, das mehr als ein halbes Jahr später veröffentlicht wird, zumindest denselben Prozessor verwenden sollte, obwohl es sich um ein niedrigeres Modell handelt.