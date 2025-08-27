Google Pixel 10 Pro

Es gibt jetzt viele Android Hersteller, die recht anständige Telefone herstellen. Wenn Sie alles und noch mehr wollen, hat Samsung sowohl die Ultra -Serie als auch die fantastische, aber konservative Folds geliefert, und bei Motorola werden jedes Jahr schöne Razr -Modelle und ein solides Edge oder zwei veröffentlicht.

Aber es gibt immer noch etwas an Googles Pixel -Zeile, ein gewisses je ne sais quoi, einen X-Faktor. Vielleicht ist es die spezielle Designsprache von Google, die heutzutage "Material You" genannt wird, die Android ein verspielteres Aussehen verleiht, oder vielleicht sind es diese Apple Lite -Funktionen, die eine tiefere Kohärenz zwischen Ihrem Pixel und anderen Google-Geräten wie einem Pixel Watch oder einem Paar Pixel Buds schaffen.

Unabhängig davon haben Pixel -Telefone, insbesondere in den letzten Jahren, durch Software, konkurrenzlose Kameras und stromlinienförmiges Design bewiesen, dass sie definitiv eines der besten Android -Telefone des Jahres sind, wenn nicht sogar das beste. Glücklicherweise setzt die Pixel 10 Pro diesen Trend fort.

Es gibt geringfügige Unterschiede zwischen Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL, aber sie sind relativ vernachlässigbar, daher überprüfen wir beide als Ganzes, auch wenn wir uns auf die 10 Pro beziehen. Sie erhalten eine neue Version des hervorragenden Super Actua -Displays, das ein 1280x2856 OLED mit 495ppi verwendet. Auch hier erhalten wir eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz durch die LTPO-Technologie, die die interne Bildrate auf 1 Hz senken kann, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Darüber hinaus leistet es unter idealen Bedingungen bis zu 3300 NITS und verfügt sowohl über 24-Bit-Farben als auch über ein Kontrastverhältnis von 2.000.000:1. Das sind viele Zahlen, die zusammen belegen, dass Google mit dem Super Actua -Display, das helle, tiefe und kontrastreiche Farben liefert, zum dritten Mal in Folge ins Schwarze getroffen hat. Egal, ob es sich um das Ansehen eines normalen YouTube-Videos, das Ansehen von Fotos über Google Photos oder das Ansehen des F1-Films über die Apple TV -App handelt (auch wenn dieser Film auf eine große Leinwand gehört), Super Actua kann sich problemlos gegen Retina behaupten.

Sie erhalten 16 GB RAM, bis zu 1 TB Speicher (es gibt eine 128-GB-Version, aber die wird langsam etwas geizig, Google) und Googles brandneuen Tensor G5 SoC. Obwohl es natürlich diejenigen gibt, die gerne etwas über Kerne und Taktfrequenzen hören würden, verspricht Google selbst einen CPU-Uplift von 34 %, und in allem, von Genshin Impact bis hin zu den verschiedenen Diensten von Adobe, ist der Pixel 10 Pro schnell, reaktionsschnell und cool. Es sollte beachtet werden, dass die GPU-Einheit dieses Mal aus PowerVR und nicht aus Mali stammt, aber obwohl einige Bedenken geäußert haben, haben wir nicht sofort einen messbaren Unterschied festgestellt. Auch die Temperaturen waren auch unter Druck stabil und wir konnten kein Throttling oder Apps feststellen, die nicht über genügend Arbeitsspeicher verfügten oder mit eingeschränkter Funktionalität laufen mussten. Es ist zwar schwierig, alle Nutzungsszenarien zu kommentieren, aber wir können aufgrund unserer Stresstests feststellen, dass die bisherigen Kinderkrankheiten mit Tensor nun vollständig verschwunden sind.

Google liefert unserer Meinung nach weiterhin die optisch ansprechendste Version von Android, und das setzt sich auch hier fort. Die neueste Version von Material You ist verfeinert, bietet mehr Funktionen, als Sie zu nutzen wissen, und funktioniert einwandfrei. Doch inmitten dieses rosigen Bildes gibt es noch ein paar Dornen. Es wird von Jahr zu Jahr ärgerlicher, dass man die Leiste von Google At a Glance am oberen Rand nicht entfernen kann, die nicht besonders attraktiv aussieht, einem aber Informationen liefert, die man dann gezwungen sieht, in anderen Widgets auf dem Startbildschirm reproduziert zu sehen. Darüber hinaus können Googles eigene Widgets manchmal nett genug sein, aber sie passen einfach nicht gut symmetrisch auf den Bildschirm. Ihr Calendar -Widget zum Beispiel ist ziemlich peinlich, und auch hier zeigt At a Glance Ihr bevorstehendes Ereignis sowieso oben an.

Abgesehen davon ist es wirklich schwer, etwas zu finden, worüber man sich beschweren kann. Neue Funktionen wie Magic Cue geben Ihnen KI-Vorschläge basierend auf Ihren Gesprächen (entscheiden Sie selbst, ob Sie das verwenden möchten), aber die Basisversion des Pixel -Pakets mit VPN, Titan -Sicherheit, automatischer Anrufüberprüfung und einer Vielzahl anderer Funktionen macht das Pixel -Ökosystem äußerst attraktiv. vor allem für diejenigen, die andere Android Skins, wie z.B. Samsungs OneUI, etwas zu steril und ein wenig zu verwirrend finden.

Und jetzt kommen wir zu den großen Neuigkeiten des Jahres: Pixel Snap! Ja, Google ist der erste große, zentrale Android Hersteller, der den Qi2-Standard mit dem empfohlenen Layout verwendet, der rein zufällig das gleiche Layout wie Apple MagSafe hat.

Es ist die kleinere Pixel 10, die dieses Mal das größte Kamera-Upgrade erhält, aber Sie erhalten immer noch drei Kameras auf der Rückseite Ihres Pro, bestehend aus einer 50-Megapixel-25-mm-Breite, einer 48-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera bei 123 Grad und schließlich einem 48-Megapixel-Teleobjektiv bei 113 mm und 5-fachem optischem Zoom. Es ist eine ziemlich nette Hardware, die bei den meisten Lichtverhältnissen solide Ergebnisse liefert, ganz zu schweigen von den automatischen Algorithmen von Google, die weiterhin auf magische Weise aufräumen und verbessern, ohne KI-verbessert oder künstlich zu wirken. Dynamikumfang, Farbkontrast und Klarheit sind hier auch nach all den Jahren immer noch am besten, und das wiederum zusätzlich zu dem Meer von KI-Tools, die Ihre Fotos künstlicher machen können, wenn Sie das wollen. Ja, dieses Mal sind einige dieser Tools nahtloser in die Kamera-App integriert, sodass sie organischer erscheinen. Hier neigen Sie eher dazu, sie zu verwenden, und das neue AI Camera Coach ist eigentlich ein nettes kleines Tool - aber wir sagen dasselbe, was wir zuvor gesagt haben; Es ist ein Partytrick, ein Gimmick und in 95% der Fälle Zeitverschwendung. Wir sehen wirklich keinen Sinn darin, eine Erinnerung zu schaffen, die nie existiert hat, außer dass sie vielleicht fünf Minuten lang mit Freunden Spaß macht.

Pixel Snap ist die große Neuigkeit, aber es kommt als Erweiterung eines Smartphones, das wirklich aus allen Rohren feuert und dies schon seit einiger Zeit tut. Es kostet rund 950 £ als Einstiegspreis - das ist nicht nichts, und Pixel hat definitiv seinen Status als "bestes und günstigstes" verloren, weil es das einfach nicht mehr ist. Es ist jedoch äußerst funktional, äußerst ästhetisch ansprechend und extrem einfach zu empfehlen.