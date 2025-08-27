Google Pixel 10

Pixel hat jetzt seine Ausgabe 2025 erreicht, und wenn Sie ein neues Design erwartet haben, werden Sie enttäuscht sein. Es hat immer noch abgerundete Ecken und ein ausgeprägtes Kameragehäuse, ist immer noch sehr stromlinienförmig und minimalistisch, und das Gleiche gilt für die Benutzeroberfläche. Alles wurde bis zum Äußersten gestaltet.

Das getestete Modell war in einem stilvollen Indigoblau gehalten, das sehr mutig, attraktiv und nicht grell ist. Es ist jedoch fast eine Schande, aber notwendig, eine Abdeckung zu verwenden, da sich die Oberfläche seidig anfühlt. Es schafft eine gute Balance zwischen erstklassiger Haptik und Gewicht, und wenn man bedenkt, dass Google in so ziemlich allem recycelte Materialien verwendet hat, fühlt es sich sowohl neu als auch stilvoll an.

Die KI- und Multifunktionstaste befindet sich oberhalb der Lautstärketaste, woran ich mich erst gewöhnen musste. Der Bildschirm ist der Actua von Google, d.h. OLED, 1080×2424 und 422ppi. Auf dem Papier ist es dem Pro -Modell unterlegen, aber in Wirklichkeit ist es wirklich gut. Erst wenn man es direkt und mit HDR-Inhalten vergleicht, kann man den Unterschied sehen, und glauben Sie mir, der Unterschied ist da, aber es ist hauptsächlich für Nerds wie mich, die auf Nuancen stehen. Der Bildschirm läuft adaptiv mit 120 Hz, ist durch Corning Gorilla Glass geschützt und kann mit HDR-Inhalten 3000 Nits erreichen, während die Farben 24-Bit sind.

Google hat auch andere Funktionen eingebaut: Sieben Jahre garantierte Updates, die nicht nur Sicherheit, sondern auch Funktionalität bieten. Es kommt auch mit Android 16, was erstaunlich schnell ist, und fast alles passiert sofort. Ich musste zwei leistungsstarke Spiele gleichzeitig laufen lassen, um einen Unterschied zu bemerken, dank der G5 Tensor CPU von Google.

Es gibt eine Reihe von integrierten Sicherheitsfunktionen, einschließlich der Erkennung von Autounfällen. Glücklicherweise konnte ich es nicht testen, aber sowohl das Feature als auch eine Vielzahl anderer, wie z. B. Herzfrequenzabfall- und Sturzerkennung, werden in der kommenden Pixel Watch zu finden sein. Ebenso konnte ich die Notruffunktion nicht testen, da es illegal ist, sie zum Spaß zu testen, aber sie scheint dort zu funktionieren, wo ich lebe.

Der Akku hat eine Kapazität von knapp 5000 mAh und hält mehr als genug für einen ganzen Tag. Schnellladen und kabelloses Laden über Qi2 werden unterstützt, und jetzt gibt es Pixel Snap, ein magnetisches System, das man von anderen Herstellern kennt. Es ist vollständig kompatibel mit dem kabellosen Qi2-Laden, etwas, das andere Hersteller anscheinend vergessen haben. Unabhängig davon, ob Sie MagSafe oder Qi2-Produkte haben, funktionieren sie mit dem Pixel 10.

Die KI hat endlich ein Niveau erreicht, auf dem sie nützlich ist, einschließlich einfacher Dinge wie besserer Unterstützung für meine eigene Sprache. Jetzt warten wir nur noch auf die Echtzeit-Übersetzung mit Ihrer eigenen Stimme während eines Telefonats, was meiner Meinung nach eine der beeindruckendsten und nützlichsten Funktionen ist, die KI bieten kann.

Auf der anderen Seite finde ich es toll, wie viele separate Apps – z.B. QR-Code-Scanner oder die "Arter"-App, die dir sagen können, ob eine Pflanze giftig, nützlich oder nur ein Unkraut ist – mittlerweile überflüssig sind. Sehen Sie, das ist der sinnvolle Einsatz von KI. Es gibt jedoch ein paar Mängel. Wenn Sie direkt in der Kamera-App bearbeiten, sind die KI-Ergebnisse nicht immer großartig, und es braucht ein wenig Übung, um sie natürlich aussehen zu lassen. Wenn Sie KI in Form von Gemini verwenden und dort bearbeiten, erhalten Sie in der Regel die Meldung: "Diese Funktion ist in Ihrer Region nicht verfügbar." Und wenn man bedenkt, dass Gemini Pro nicht im Preis inbegriffen ist, sondern etwa 20 £ pro Monat kostet, ist das nicht gut genug.

Jetzt, wo wir schon beim Thema Kamera sind, muss ich zugeben, dass sie gut, wirklich gut ist. Die Möglichkeit, Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen aufzunehmen, ist besonders beeindruckend für ein "Einsteiger"-Telefon. Die Hauptkamera ist eine 48-MP-Weitwinkelkamera, die auch Makros kann, eine 12-MP-Ultraweitwinkel- und eine 10,8-MP-Telekamera mit 5-fachem optischem Zoom. Google hat auch einen Digitalzoom von bis zu 20x, was auf den ersten Blick gut funktioniert, aber wenn Sie sich dem 20-fachen nähern, tritt Bildrauschen auf. Es ist schön, diese Option zu haben, aber es ist wichtig zu betonen, dass sie deutlich schlechter ist als der optische Zoom. 4K-Videos werden unterstützt, und es gibt eine 10,5-MP-Selfie-Kamera für diejenigen, die sie verwenden, aber ich bin überrascht, dass es keine bessere Zeitlupenunterstützung gibt.

Der Preis ist ein kleines Problem. Es kostet etwa 800 GBP für die 128-GB-Version und etwa 900 GBP für 256 GB. Aber dann sind wir fast auf dem Niveau von Pixel Pro, das bei etwa 950 £ beginnt.

Google ist auch mit dem integrierten VPN zufrieden, das einfach und mühelos funktioniert, aber es gibt keine Möglichkeit, es zu konfigurieren. Vielleicht wird dies bei der Veröffentlichung des Telefons der Fall sein, aber nicht während des Testzeitraums. Wir hatten jedoch keine Probleme, auf Streaming-Inhalte aus anderen Ländern zuzugreifen, so dass eine Art automatisierte Magie am Werk ist.

Der Klang ist hervorragend und weitaus besser, als ich es für das billigste Modell der Serie befürchtet hatte. Ich bin jedoch überrascht, dass Wi-Fi 7 nicht unterstützt wird.

Insgesamt ist das Pixel 10 ein ausgezeichnetes Telefon: schnell, benutzerfreundlich, praktisch, funktional, mit einer guten Kamera und einem Bildschirm, der wirklich liefert. Aber das sollte es, zu diesem Preis. Ich denke, der Preis ist zu hoch, wenn man die Mängel berücksichtigt, die es auch gibt, und wenn einige Designelemente an Ort und Stelle sind. Zum Beispiel kann ich es nicht ertragen, dass die Suchleiste am unteren Rand des Bildschirms hängen bleibt und ich sie nicht entfernen oder verschieben kann. Wenn ich ein geschlossenes System gewollt hätte, hätte ich mich für einen anderen Hersteller entschieden. Des Weiteren ist der Sprung zu einem Pro nicht besonders groß, da der Pixel 10 schon ein halbteurer Cousin ist. Senken Sie bitte den Preis, dann haben Sie das beste KI-Einsteigerhandy auf dem Markt.