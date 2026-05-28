Google-Mitarbeiter festgenommen, weil er Insiderinformationen nutzte, um 1,2 Millionen Dollar Wetten zu verdienen

HQ

Ein Google-Mitarbeiter wurde angeklagt, weil er angeblich Unternehmensinformationen genutzt hat, um Wetten auf die Vorhersageplattform Polymarket platziert zu haben. Michele Spagnuolo, Ingenieur bei Google, wurde wegen Verstoßes gegen Insiderhandelsgesetze angeklagt, weil er Wetten auf Polymarket platziert hat.

Laut BBC arbeitete Polymarket eng mit den Behörden in New York bei der Untersuchung zusammen. Google arbeitet seit Bekanntwerden der Anklagen ebenfalls eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Spagnuolo wurde inzwischen beurlaubt.

Es wird behauptet, dass er seine Insiderinformationen genutzt hat, um seit 2024 mehr als 2,7 Millionen Dollar auf Polymarket zu setzen und damit 1,2 Millionen Dollar Gewinn aus diesen Wetten zu erzielen. Die lukrativsten Erfolge für Spagnuolo erzielten die erfolgreiche Vorhersage, wer 2025 Googles meistgesuchte Person sein würde.

Spagnuolo versuchte tatsächlich, seine Spuren zu verbergen, indem er mehrere Kryptowährungskonten nutzte, um auf Polymarket zu wetten, und ein anonymes Konto auf der Plattform nutzte. Das FBI konnte jedoch herausfinden, dass er die Wetten gemacht hatte, indem es seine Konten verknüpfte und eines entdeckte, das er mit einem italienischen Ausweis eröffnet hatte.